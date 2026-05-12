¿Tristeza o depresión? Estos son los síntomas clave para detectarla a tiempo, según la UNAM

El peso de la tristeza: Ilustración sobre la depresión y el impacto en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión es una condición psicológica vinculada al estado emocional, donde la persona pierde el interés por actividades que antes le generaban satisfacción. Este trastorno implica un desequilibrio químico en el cerebro, relacionado con la serotonina y otras sustancias, de acuerdo a información brindada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta enfermedad afecta a una gran parte de la población mundial. Se estima que alrededor de 350 millones de individuos la padecen, y en México cerca del 10% de los habitantes presentan algún tipo de condición depresiva.

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El desenlace más crítico puede ser el suicidio, especialmente en jóvenes de 15 a 29 años, grupo donde la afección puede ser letal.

Síntomas de la depresión

Principales señales de alerta asociadas a la depresión severa:

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Irritabilidad constante y tendencia a reaccionar agresivamente en situaciones cotidianas.

Dificultad para mantener la concentración o tomar decisiones.

Pérdida de interés por el trabajo, amistades o actividades recreativas.

Problemas de sueño, ya sea insomnio o dormir en exceso.

Pensamientos recurrentes sobre la muerte o la falta de sentido en la vida.

Reducción significativa del deseo sexual.

Enfrentar este padecimiento sin apoyo profesional resulta complicado y no es recomendable. Es fundamental buscar a un especialista si se identifican varios de estos síntomas, para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento necesario. Asimismo, el respaldo de la familia también juega un papel clave en la recuperación.

Un infográfico detalla la prevalencia, síntomas y estrategias para abordar la depresión en México, destacando que 3.6 millones de adultos padecen este trastorno y la importancia del apoyo profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depresión un desafío en México

En el país los datos de la Secretaría de Salud indican que 3.6 millones de adultos viven con depresión, de los cuales el uno por ciento enfrenta manifestaciones severas.

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Según la institución universitaria, este trastorno se caracteriza por una baja en el ánimo, tristeza persistente, dificultades para enfocarse, así como alteraciones en el sueño y la alimentación. En formas graves, puede provocar incapacidad total, así como síntomas físicos como dolor, sensación de hormigueo o rigidez muscular.

Estrategias clave para fortalecer la salud mental en jóvenes

Conservar la identidad y el sentido de pertenencia familiar resulta fundamental para resguardar el bienestar emocional, especialmente entre los adolescentes.

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El núcleo familiar constituye el pilar de las interacciones personales, por lo que es crucial que los padres fomenten y mantengan este sistema con sus hijas e hijos.

Involucrar a los jóvenes en tareas cotidianas como arreglar la cama, recoger la ropa o mantener el orden en su espacio, genera un sentimiento de utilidad y contribuye a desarrollar motivación, autoestima y confianza. Estas acciones, aunque sencillas, refuerzan la percepción de que su presencia tiene valor en el hogar.

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Establecer objetivos a mediano y largo plazo también ayuda a otorgar sentido a las actividades diarias. Por lo que, es necesario acudir a los servicios de salud mental cuando una situación afecta el desenvolvimiento cotidiano.