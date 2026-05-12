México

¿Tristeza o depresión? Estos son los síntomas clave para detectarla a tiempo, según la UNAM

Enfrentar este padecimiento sin apoyo profesional resulta complicado y no es recomendable

Guardar
Google icon
Ilustración plana de una persona encorvada sentada en una silla, con una nube gris oscura lloviendo sobre su cabeza. Alrededor hay un libro, un balón y una taza de café desaturados.
El peso de la tristeza: Ilustración sobre la depresión y el impacto en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión es una condición psicológica vinculada al estado emocional, donde la persona pierde el interés por actividades que antes le generaban satisfacción. Este trastorno implica un desequilibrio químico en el cerebro, relacionado con la serotonina y otras sustancias, de acuerdo a información brindada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta enfermedad afecta a una gran parte de la población mundial. Se estima que alrededor de 350 millones de individuos la padecen, y en México cerca del 10% de los habitantes presentan algún tipo de condición depresiva.

PUBLICIDAD

El desenlace más crítico puede ser el suicidio, especialmente en jóvenes de 15 a 29 años, grupo donde la afección puede ser letal.

Síntomas de la depresión

Principales señales de alerta asociadas a la depresión severa:

PUBLICIDAD

  • Irritabilidad constante y tendencia a reaccionar agresivamente en situaciones cotidianas.
  • Dificultad para mantener la concentración o tomar decisiones.
  • Pérdida de interés por el trabajo, amistades o actividades recreativas.
  • Problemas de sueño, ya sea insomnio o dormir en exceso.
  • Pensamientos recurrentes sobre la muerte o la falta de sentido en la vida.
  • Reducción significativa del deseo sexual.

Enfrentar este padecimiento sin apoyo profesional resulta complicado y no es recomendable. Es fundamental buscar a un especialista si se identifican varios de estos síntomas, para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento necesario. Asimismo, el respaldo de la familia también juega un papel clave en la recuperación.

Infográfico azul oscuro que muestra una figura masculina con cabeza agachada bajo nubes grises, texto sobre depresión en México, estadísticas e íconos de síntomas y apoyo.
Un infográfico detalla la prevalencia, síntomas y estrategias para abordar la depresión en México, destacando que 3.6 millones de adultos padecen este trastorno y la importancia del apoyo profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depresión un desafío en México

En el país los datos de la Secretaría de Salud indican que 3.6 millones de adultos viven con depresión, de los cuales el uno por ciento enfrenta manifestaciones severas.

Según la institución universitaria, este trastorno se caracteriza por una baja en el ánimo, tristeza persistente, dificultades para enfocarse, así como alteraciones en el sueño y la alimentación. En formas graves, puede provocar incapacidad total, así como síntomas físicos como dolor, sensación de hormigueo o rigidez muscular.

Estrategias clave para fortalecer la salud mental en jóvenes

Conservar la identidad y el sentido de pertenencia familiar resulta fundamental para resguardar el bienestar emocional, especialmente entre los adolescentes.

El núcleo familiar constituye el pilar de las interacciones personales, por lo que es crucial que los padres fomenten y mantengan este sistema con sus hijas e hijos.

Involucrar a los jóvenes en tareas cotidianas como arreglar la cama, recoger la ropa o mantener el orden en su espacio, genera un sentimiento de utilidad y contribuye a desarrollar motivación, autoestima y confianza. Estas acciones, aunque sencillas, refuerzan la percepción de que su presencia tiene valor en el hogar.

Establecer objetivos a mediano y largo plazo también ayuda a otorgar sentido a las actividades diarias. Por lo que, es necesario acudir a los servicios de salud mental cuando una situación afecta el desenvolvimiento cotidiano.

Temas Relacionados

depresiónenfermedad mentalsalud públicatristezaUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Harvard lo confirma: esto es lo que realmente funciona para tratar las arrugas y cuidar la piel con la edad

El protector con FPS mínimo de 30, aplicado todos los días, protege la piel del envejecimiento prematuro causado por los rayos UVA y UVB

Harvard lo confirma: esto es lo que realmente funciona para tratar las arrugas y cuidar la piel con la edad

Mousse de chocolate alto en proteína: el postre cremoso que conquista por su sabor y textura

Una opción dulce, ligera y nutritiva para disfrutar después del entrenamiento o como antojo saludable

Mousse de chocolate alto en proteína: el postre cremoso que conquista por su sabor y textura

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 12 de mayo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 12 de mayo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de mayo de 2026

Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de mayo

Quién es Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, cerebro empresarial detrás de la trama de huachicol fiscal

“El Jando”, narcopiloto de Los Chapitos, llegó a acuerdo con EEUU para declararse culpable

Quiénes son Los Ardillos: historia, líderes y crímenes del grupo que desplaza comunidades indígenas en Guerrero

Imputan a dos menores de edad en Sonora por homicidio del adolescente Sergio Daniel en Sonora

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de A.B. Quintanilla a Cazzu desata polémica: ¿indirecta a los Aguilar?

El mensaje de A.B. Quintanilla a Cazzu desata polémica: ¿indirecta a los Aguilar?

Javier Ceriani reveló que Christian Nodal pidió llevarse a Inti varios días a Disneyland

Christian Nodal se reencontró con Inti: Cazzu lo habría permitido pese a restricciones legales, según Javier Ceriani

Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo por Día de las Madres

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

DEPORTES

Cuidado: Si excedes el tiempo permitido con visa de turista en México podrías enfrentar una sanción

Cuidado: Si excedes el tiempo permitido con visa de turista en México podrías enfrentar una sanción

Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

Borran a Luis Enrique Santander de las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026