Sharon Haywood, fundadora y directora de la ONG AnyBody Argentina con presencia global, sintetizó a Infobae la consigna de la lucha que la organización no gubernamental impulsa por la diversidad corporal y el derecho a vestirse: "No queremos que se glorifique un solo cuerpo, sea gordo o flaco. En las publicidades y en las vidrieras queremos ver distintos tipos de cuerpos, simplemente porque todos tenemos un cuerpo distinto y merecemos representación en los medios y la industria de la moda"