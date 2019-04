¿Por qué el tránsito, la cola del banco, etc son los entornos donde los ciudadanos vuelcan su ira? Para De Rosa esto ocurre "porque el sujeto traumatizado estructura su personalidad alrededor del trauma y a partir de eso manifiesta su malestar". "Se trata de personas que se victimizan muchas veces y creen ser depositarias de todos los males del mundo y por ende que se le deben muchas cosas", consideró el especialista, y finalizó: "En una sociedad en la que a nadie se le dice 'hágase cargo de sus cosas' sino que la queja tiene rédito, la gente se permite manifestar la queja infantilmente. Somos una sociedad infantil que entiende que expresar la queja y el malestar no sólo no tiene reprimenda moral, sino que se le agrega el plus de que la sociedad lo valida como valentía. El sujeto ese (por el taxista) decía 'yo me la banco' y en realidad se trata de alguien que tenía que estar preso o con su salud mental bajo control".