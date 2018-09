"Es así, a uno se le sale la cadena porque se le puede salir, las normas no se aplican, no hay un castigo por hacer lo incorrecto, no es por la situación económica, no tiene que ver con eso, nos volvimos en una sociedad salvaje que aplicamos las leyes propias ante de las que corresponden", señaló la psicóloga y escritora Celia Antonini (MN 10494). "La gente piensa: 'Yo puedo hacer lo que quiera, hay una persona mirando esto, la policía no hace nada, no existe el castigo'. Uno en general evita tener exabruptos, no por el otro sino por el castigo que va a tener".