Alerta violeta por la densa niebla: por qué se produce y qué provincias afecta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta por bancos de niebla densos que complican rutas accesos y aeropuertos en varias provincias argentinas (SMN)

La niebla vuelve a ocupar el centro de la escena meteorológica en amplias zonas del país por segundo día consecutivo, generando advertencias oficiales y una serie de complicaciones en rutas, accesos y aeropuertos.

El fenómeno, que suele aparecer en esta época del año, forzó a las autoridades a emitir alertas violetas para la región Pampeana y el Litoral, con epicentro en la provincia de Buenos Aires y proyección hacia el noreste argentino.

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La combinación de temperaturas frías, humedad elevada y vientos débiles creó el escenario ideal para que la niebla se convirtiera en protagonista, sobre todo durante la noche y primeras horas de la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue claro en su mensaje: “El frío húmedo y la escasa circulación de aire favorecerán nieblas y neblinas durante este comienzo de semana”.

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El organismo detalló que la mayor probabilidad de reducción de visibilidad se concentra en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el norte y este bonaerense, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. En estos lugares, la visibilidad cayó de manera drástica durante la madrugada y las primeras horas, un escenario que se repite desde el martes 26 y que podría extenderse hasta el miércoles 27, según las condiciones atmosféricas.

Durante las noches y mañanas de estos días, la visibilidad puede descender hasta el denominado “cielo invisible”. Bajo esta condición, el observador meteorológico detecta que la visibilidad es inferior a los 100 metros, lo que implica un riesgo particular para la circulación en accesos urbanos, rutas y principales aeropuertos de la zona núcleo y el noreste. El viento en las provincias afectadas se mantiene demasiado débil para mezclar el aire húmedo con el más seco, lo que impide disipar rápidamente la niebla.

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La niebla afecta a Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos donde la visibilidad puede reducirse drásticamente durante las mañanas (SMN)

El fenómeno no es casual ni aislado. La formación de niebla responde a condiciones atmosféricas muy específicas, donde la humedad relativa supera el 90 % y las temperaturas mínimas rozan los 4 °C en las zonas más frías del conurbano bonaerense.

Cuando la atmósfera se encuentra estable, sin lluvias y con poca variación de temperatura, el vapor de agua contenido en el aire se condensa en pequeñas gotas que permanecen suspendidas cerca del suelo, generando la típica bruma grisácea. La presencia de estas gotas dispersa la luz y reduce la visibilidad, lo que complica la circulación y las operaciones aéreas.

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Por qué se forma la niebla y qué provincias están más expuestas

Para entender el fenómeno es necesario observar cómo la humedad y la estabilidad atmosférica juegan un papel central. El pronóstico para la semana muestra un patrón de tiempo muy estable, sin lluvias y con temperaturas menos rigurosas que en jornadas anteriores, pero con una humedad ambiental muy elevada. Esto genera el contexto ideal para la formación de niebla, en especial en accesos, autopistas y zonas suburbanas.

En la provincia de Buenos Aires, el fenómeno se intensificó desde la madrugada, con humedades superiores al 90 % y temperaturas bajas, lo que redujo drásticamente la visibilidad. El AMBA y el conurbano se vieron especialmente afectados, con episodios que se repitieron durante la semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional extendió la advertencia para Entre Ríos y el sur de Santa Fe, señalando que la niebla podría convertirse en el principal condicionante del tiempo sobre la región metropolitana.

La densa niebla continúa afectando gran parte de Argentina por segundo día consecutivo, reduciendo la visibilidad a menos de 100 metros y causando demoras en rutas, accesos y aeropuertos, lo que llevó a emitir alertas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 26, la presencia de nieblas y neblinas matinales se potenció por la humedad acumulada y la falta de viento significativo.

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El miércoles 27, el ambiente húmedo se mantendrá, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 10 °C y 16 °C en la Capital Federal.

El viento del este, aunque algo más presente, seguirá siendo insuficiente para limpiar completamente la humedad cercana a la superficie. Para el resto de la semana, las condiciones se mantienen similares: nubosidad variable, tiempo fresco y ausencia de precipitaciones, con vientos leves a moderados del noreste y este.

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La humedad relativa superior al 90 por ciento y las bajas temperaturas favorecen la formación de niebla (Capturas: LN+)

La niebla no da tregua en los sectores rurales y suburbanos de la provincia de Buenos Aires. En las rutas del interior, el fenómeno persistirá por varios días, obligando a redoblar las precauciones. La Autovía del Mercosur, que conecta Buenos Aires con Entre Ríos, implementó cortes y tránsito asistido debido a la visibilidad reducida.

“Hay afección a la visibilidad por niebla. Continúa el corte total con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos, entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de Ruta Nacional 12, desde el Peaje Zárate hasta Ibicuy, Entre Ríos”, informó la concesionaria del puente Zárate-Brazo Largo.

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En el noreste argentino, la humedad desempeña un papel protagónico. El Litoral y el NEA experimentan un flujo constante de humedad en niveles bajos. Áreas de Chaco, Formosa y Misiones, junto con el centro-norte de Corrientes y el Litoral, presentan abundante nubosidad y se posicionan como focos críticos de niebla y neblina matinal.

Durante el fenómeno de cielo invisible la visibilidad puede ser menor a 100 metros lo que representa un alto riesgo para el tránsito

En estas provincias, la combinación de humedad estancada y escaso gradiente de presión genera “espesas neblinas matinales”, según reporta el SMN. La visibilidad nula o muy reducida se vuelve común durante la madrugada y las primeras horas del día, especialmente los martes y miércoles.

La Patagonia, por su parte, atraviesa una semana de condiciones más estables. La influencia de altas presiones mantiene la nubosidad variable, pero la niebla permanece contenida, salvo en valles o zonas costeras donde pueden formarse neblinas aisladas. El sudoeste de Santa Cruz se destaca como la única área del sur bajo alerta, aunque por nevadas persistentes y no por niebla. En Cuyo, las temperaturas ascendieron gradualmente tras la ola de frío, consolidando tardes más templadas y reduciendo la probabilidad de niebla significativa.

El impacto de la niebla se refleja en la vida cotidiana de millones de personas. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza registró al menos 15 vuelos demorados por visibilidad reducida, una situación que se repite en otros puntos del país. Las autoridades viales advierten que la niebla obliga a extremar precauciones, sobre todo en las primeras horas del día y en zonas suburbanas y rurales.

Consecuencias, recomendaciones y previsión a futuro

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza registró al menos 15 vuelos demorados debido a la baja visibilidad ocasionada por niebla en el área metropolitana

Las consecuencias de la niebla trascienden lo meteorológico y afectan la seguridad vial y la logística aérea. La reducción de la visibilidad puede provocar colapsos en accesos urbanos, demoras en rutas y complicaciones en los principales aeropuertos de la zona núcleo. Ante estos episodios, el SMN insiste en la necesidad de adoptar medidas preventivas estrictas, especialmente si se debe circular por la región Pampeana o el Litoral.

“Encender las luces bajas es obligatorio y fundamental y si tu vehículo cuenta con faros antiniebla (delanteros y traseros), actívalos”, recomiendan los especialistas. Está prohibido utilizar luces altas, ya que la niebla, compuesta por minúsculas gotas de agua en suspensión, produce un efecto espejo que encandila y confunde. Tampoco se deben encender las balizas en movimiento, ya que esto induce a error a otros conductores, que podrían frenar bruscamente creyendo que el vehículo está detenido.

Aumentar la distancia entre vehículos, reducir la velocidad y evitar maniobras de sobrepaso son medidas clave para transitar con seguridad. “Tu velocidad debe permitirte frenar a cero dentro de tu campo visual. Si solo ves a 30 metros de distancia, por ejemplo, debes circular a una velocidad que te permita detener el auto en ese trayecto”, resaltan las autoridades. En caso de niebla densa, lo más prudente es mantener el ritmo del tránsito y evitar cambios bruscos, ya que la adherencia del asfalto húmedo disminuye y el margen de reacción se acorta.

La niebla complica la visibilidad en el AMBA

Los expertos también sugieren que quienes tengan previsto viajar en avión verifiquen el estado del vuelo antes de salir de casa, ya que las demoras y cancelaciones pueden multiplicarse en días de niebla. Las aerolíneas y los aeropuertos actualizan sus plataformas en tiempo real para informar sobre el estado de las operaciones.

En el horizonte más cercano, la previsión del tiempo no anticipa lluvias significativas ni cambios bruscos en la temperatura. Entre jueves y viernes se espera nubosidad variable, ambiente fresco y vientos leves, condiciones que prolongarán la permanencia de la niebla en sectores suburbanos y rurales.

El fin de semana se perfila algo más templado, con máximas de hasta 19 °C y mínimas que rondarán los 9 °C, pero la humedad persistirá como factor dominante. Un posible cambio recién se vislumbra para la próxima semana, cuando un frente frío podría modificar la circulación del viento y aumentar la inestabilidad, abriendo la puerta a nuevas precipitaciones.

Hasta entonces, la niebla seguirá siendo un fenómeno recurrente y desafiante en la vida de quienes transitan el centro y norte del país. Su aparición, lejos de ser un simple dato meteorológico, refleja la interacción entre la atmósfera, el suelo y la actividad humana. Entender sus causas y efectos permite no sólo anticipar sus consecuencias, sino también adoptar conductas responsables y seguras para protegerse en cada jornada gris que traigan los meses fríos.