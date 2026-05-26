Mujer que encontró el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel contó detalles de la escena: “Vi una pierna”

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel tras varios días de búsqueda en el sur de Bogotá - crédito X

Apenas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago Ángel, docente desaparecido en el sur de Bogotá, ya se empiezan a conocer detalles del presunto crimen.

De hecho, en la mañana del martes 26 de mayo salió a la luz el testimonio de una mujer que, en la tarde del 22 de mayo, se convirtió en pieza clave para el esclarecimiento del caso, al ser quien encontró el cuerpo del docente e informó a las autoridades.

PUBLICIDAD

Según indicó la testigo al Citynoticias, el cadáver de Ángel fue encontrado mientras un amigo suyo, reciclador, arrojaba escombros en una zona boscosa del barrio El Tintal, en el sur de Bogotá.

Habría sido en ese momento que la pareja se encontró con el hombre de 31 años. Según el testimonio de la mujer, el reciclador le advirtió que había algo extraño en el lugar y, al acercarse, descubrió una maleta abandonada.

PUBLICIDAD

La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X

En medio de la confusión, la mujer y su amigo se acercaron al lugar en busca de artículos que pudieran contribuir a su labor, pero fue en ese instante que notó la presencia de una extremidad humana.

“Yo fui y miré y sí, había un muerto y yo llamé a la Policía. Me acerqué por la curiosidad y vi una pierna”, relató la testigo al mencionado medio.

PUBLICIDAD

Justo en ese momento, una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá hacía un recorrido de rutina por la zona, por lo que la mujer y su amigo hicieron el llamado de auxilio y avisaron del cuerpo que se encontraba en el interior de la maleta.

“Pasó una moto de la Policía y yo le dije: ‘Venga, mire que allí hay un muerto’. Ellos se bajaron de la moto y miraron, y sí. Llamaron al CTI para recoger el cuerpo, llegaron como a la media hora”, narró la mujer, que se mantuvo en el lugar hasta que las autoridades confirmaron la gravedad de la situación.

PUBLICIDAD

El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X

El cuerpo, según pudo constatar la testigo, presentaba señales evidentes de agresión y había sido parcialmente quemado. El hecho de encontrar los restos en una maleta incrementó la impresión de quienes estuvieron presentes y ofreció a los investigadores un dato clave sobre la modalidad del crimen.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación está manejando el caso como un homicidio. Las primeras hipótesis descartan vínculos del crimen con un robo o con la labor docente de la víctima.

PUBLICIDAD

Reacción de la familia y proceso de identificación

La familia de Kevin Santiago expresó su profundo dolor por la pérdida y agradeció el apoyo recibido durante los días en que el profesor permaneció desaparecido. En un comunicado, los allegados pidieron respeto y tiempo para asimilar la noticia, solicitando empatía ante la tragedia.

“En medio del profundo dolor que atraviesa nuestra familia, queremos expresar un sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron, apoyaron y ayudaron a difundir la información durante estos difíciles días. Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, señaló la familia.

PUBLICIDAD

La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal confirmaron la identidad del docente a sus familiares mediante necropsia y huellas dactilares - crédito Fiscalía

La confirmación de la identidad se logró mediante huellas dactilares, según informó el fiscal encargado del caso a los familiares. El procedimiento judicial permitió cerrar uno de los interrogantes más angustiantes que rodeaban el caso: qué había sucedido con el joven educador desaparecido en Kennedy desde el 20 de mayo.

Entretanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato y expresó solidaridad con la familia de la víctima. El mandatario distrital destacó en un pronunciamiento público que las autoridades mantuvieron la búsqueda activa desde la denuncia de desaparición hasta el hallazgo e identificación.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Fiscalía señaló que un fiscal especializado de la Unidad de Vida asumió el caso y que se han realizado todas las diligencias de policía judicial pertinentes desde el primer momento. El objetivo central es identificar y capturar a los autores del crimen, un hecho que descartan esté relacionado con el ejercicio profesional del docente.

La comunidad educativa y los allegados de Kevin Santiago esperan ahora que el proceso judicial avance y se esclarezca el motivo detrás del homicidio, mientras la ciudad permanece atenta a los resultados de la investigación.

PUBLICIDAD