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Sanidad vigilará a los trabajadores que luchan contra el ébola en República Democrática del Congo y Uganda a su regreso

El Gobierno trabaja por localizar trabajadores sanitarios desplazados a las áreas afectadas

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Un trabajador sanitario se encuentra en un centro de aislamiento y observación para casos sospechosos y contactos cercanos de ébola en Goma, República Democrática del Congo (RDC). (Europa Press)
Un trabajador sanitario se encuentra en un centro de aislamiento y observación para casos sospechosos y contactos cercanos de ébola en Goma, República Democrática del Congo (RDC). (Europa Press)

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha pedido a las ONG que trabajan en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda información sobre los profesionales que hayan estado o vayan a ser destinados a las zonas afectadas por el brote del ébola para hacerles un seguimiento a su regreso. Así se comunica en la última actualización del informe de situación de la emergencia sanitaria, que ha dejado 119 fallecimientos y más de 904 casos sospechosos.

Actualmente, son tres las provincias afectadas en RDC, que concentra la gran mayoría de los casos. Se han identificado más de 1.745 contactos, de los cuales se está realizando seguimiento al 20%. En Uganda, las autoridades han notificado siete casos confirmados, incluido un fallecimiento. Entre los casos confirmados hay un profesional sanitario de Estados Unidos que ha sido trasladado a Alemania junto con seis contactos de alto riesgo.

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Por el momento, se desconoce que haya habido contagios entre ciudadanos españoles, cuya presencia es minoritaria en estas regiones. El último padrón elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra a un total de 129 españoles en RDC y 40 en Uganda. Dentro de España, la probabilidad de transmisión de la enfermedad continúa considerándose como “muy baja”, según el CCAES.

Pese a ello, las autoridades nacionales desean localizar a aquellos ciudadanos desplazados que puedan estar en riesgo de contagio. El organismo identifica como grupo prioritario de control a los profesionales sanitarios y a los trabajadores que participan directamente en la respuesta al brote, dado que su labor implica un riesgo significativamente mayor de exposición al virus.

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La Red UATAN se hará cargo de los posibles casos de ébola

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, perteneciente a la Red UATAN. (Jesús Hellín - Europa Press)
Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, perteneciente a la Red UATAN. (Jesús Hellín - Europa Press)

Si en España se detectase algún caso importado, entraría en acción la Red de Hospitales para la atención a enfermedades infecciosas de alto riesgo (Red Uatan), que agrupa centros dotados de los recursos estructurales, funcionales y de personal especializado necesarios para atender a pacientes afectados por infecciones con potencial de contagio elevado, ya sean casos importados o repatriaciones puntuales.

Además, existe un protocolo de actuación específico para el seguimiento sanitario de los cooperantes y profesionales de ONG que vuelvan a España tras trabajar en zonas con brotes activos de fiebre viral hemorrágica. A ese fin, el CCAES se ha puesto en contacto con las organizaciones no gubernamentales presentes en el terreno, buscando una cooperación efectiva para monitorizar el estado de salud de los trabajadores humanitarios tras su regreso.

Todas las personas españolas que regresen al país desde las zonas afectadas tendrán que vigilar su estado de salud durante los 21 días siguientes al retorno. De detectarse algún síntoma compatible con la enfermedad por el virus del Ébola, deben aislarse inmediatamente y contactar con emergencias. No deben acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso.

El Ministerio de Sanidad, mediante la unidad de Sanidad Exterior, ha publicado una serie de recomendaciones precisas para quienes tengan previsto desplazarse a regiones afectadas: extremar la higiene personal, evitar el contacto cercano con sintomáticos o fallecidos por ébola, no exponerse a fluidos corporales ni manipular objetos o animales que pudieran estar contaminados, lavar y pelar frutas y verduras antes del consumo y emplear medidas de protección en las relaciones sexuales.

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