-LC: Tengo muchísimas expectativas para este viaje. Como ya dije, quiero conocer a otros participantes de diferentes países. Me encantan las distintas culturas, los idiomas y además, creo que va a ser genial conocer a otras personas con intereses similares a los míos. También quiero conocer la ciudad, sacar fotos y, sobre todo, disfrutar lo más posible. Aún me cuesta imaginarme allá. Me acuerdo que el día que anunciaron que iba a representar a la Argentina, no terminaba de asimilarlo. Una profesora me dijo que recién iba a ser consciente de ello cuando me subiera al avión. Creo que tenía razón. Esta experiencia es tan intensa y emocionante que a veces siento ganas de pellizcarme para comprobar que no estoy soñando. Me resulta raro recordar todos los pasos que di por este camino y lo lejos que me llevaron. Y aún queda mucho más por recorrer.