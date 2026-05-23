Investigan intoxicación masiva durante evento político realizado en la Universidad del Tolima

Las autoridades investigan caso de intoxicación en encuentro nacional en Ibagué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de Ibagué mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas de una presunta intoxicación alimentaria que dejó 24 personas afectadas durante el Segundo Encuentro Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, evento que congregó a cerca de 7.000 asistentes en las instalaciones de la Universidad del Tolima.

La emergencia sanitaria se registró el viernes 22 de mayo en medio de la jornada organizada por la Unidad Solidaria y el Departamento de Prosperidad Social, actividad que reunió participantes provenientes de distintas regiones del país.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Salud municipal, los primeros síntomas comenzaron a evidenciarse alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando varios asistentes manifestaron malestares digestivos como náuseas y vómitos. Minutos después, otras personas comenzaron a presentar síntomas similares, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

Los reportes locales indican que entre los afectados figura un menor de ocho años y los pacientes reportaron síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mareo y molestias gastrointestinales; situación que generó preocupación entre los organizadores y organismos de socorro presentes en el lugar.

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La intoxicación masiva en evento de economía solidaria deja 24 afectados en Ibagué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La situación fue notificada de manera oportuna por la Defensa Civil Colombiana, lo que permitió el desplazamiento inmediato de nuestro equipo al lugar de los hechos. Activamos los protocolos de atención e iniciamos la investigación con el equipo de vigilancia epidemiológica y el grupo de ingenieros de alimentos para identificar las posibles causas”, explicó la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán.

Tras conocerse la emergencia, personal médico y equipos de atención acudieron al campus universitario para valorar a los afectados y coordinar su traslado a distintos centros asistenciales de la ciudad, en los casos en que así lo requirieron.

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Según informó la funcionaria, todos los pacientes recibieron atención médica oportuna y, hasta el momento, permanecen estables mientras continúan bajo observación y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud indicó que el proceso investigativo se centra ahora en establecer el origen de la posible intoxicación y determinar si los síntomas estarían relacionados con algún alimento consumido durante el evento masivo.

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La Secretaría de Salud de Ibagué lidera la investigación por intoxicación masiva en evento con más de 7.000 participantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la actividad se desarrolló dentro de las instalaciones de la Universidad del Tolima, las autoridades aclararon que la institución educativa únicamente facilitó el espacio para la realización del encuentro y no estuvo encargada de la logística alimentaria ni de la organización operativa del evento.

La situación generó preocupación debido al alto número de asistentes que participaron en el encuentro nacional, considerado uno de los eventos más concurridos realizados recientemente en la capital del Tolima.

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Por esta razón, los organismos de salud mantienen vigilancia epidemiológica permanente para verificar si aparecen nuevos casos relacionados con la emergencia.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir oportunamente a los servicios médicos en caso de presentar síntomas similares y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos sanitarios.

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Las autoridades sanitarias investigan las causas de la presunta intoxicación que afectó a varios asistentes durante un evento nacional realizado en la Universidad del Tolima, en Ibagué - crédito Universidad del Tolima

El caso sigue bajo análisis por parte de expertos en salud pública e ingenieros de alimentos, los cuales buscan identificar qué pudo provocar la afectación masiva durante la jornada desarrollada en la universidad, según confirmaron los medios locales.

Además de la emergencia sanitaria, el evento también estuvo marcado por múltiples inconvenientes logísticos que terminaron provocando la suspensión de la jornada, pues según reportaron asistentes y organizadores, algunas delegaciones provenientes de distintas regiones del país denunciaron falta de condiciones adecuadas de hospedaje, así como retrasos en la programación oficial.

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Otro de los puntos que generó molestia entre los asistentes fue la expectativa por la posible presencia del presidente Gustavo Petro, cuya participación había sido mencionada inicialmente dentro del encuentro. Sin embargo, solo hasta última hora se confirmó que el mandatario no asistiría al evento.

A esto se sumaron los retrasos en algunas intervenciones oficiales, como la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien llegó a la Universidad del Tolima sobre las cinco de la tarde, pese a que su participación estaba prevista para horas antes.

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