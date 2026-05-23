Colombia

Investigan intoxicación masiva durante evento político realizado en la Universidad del Tolima

La emergencia de salud pública se desató durante una jornada que reunió a miles de personas y se mantiene bajo análisis para determinar el origen del incidente que afectó a decenas de asistentes

Guardar
Google icon
Vista de una sala de urgencias de hospital con letrero 'Intoxicación Alimentaria', donde pacientes esperan y médicos de bata blanca asisten a otros en camillas.
Las autoridades investigan caso de intoxicación en encuentro nacional en Ibagué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de Ibagué mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas de una presunta intoxicación alimentaria que dejó 24 personas afectadas durante el Segundo Encuentro Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, evento que congregó a cerca de 7.000 asistentes en las instalaciones de la Universidad del Tolima.

La emergencia sanitaria se registró el viernes 22 de mayo en medio de la jornada organizada por la Unidad Solidaria y el Departamento de Prosperidad Social, actividad que reunió participantes provenientes de distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Salud municipal, los primeros síntomas comenzaron a evidenciarse alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando varios asistentes manifestaron malestares digestivos como náuseas y vómitos. Minutos después, otras personas comenzaron a presentar síntomas similares, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

Los reportes locales indican que entre los afectados figura un menor de ocho años y los pacientes reportaron síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mareo y molestias gastrointestinales; situación que generó preocupación entre los organizadores y organismos de socorro presentes en el lugar.

PUBLICIDAD

Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
La intoxicación masiva en evento de economía solidaria deja 24 afectados en Ibagué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La situación fue notificada de manera oportuna por la Defensa Civil Colombiana, lo que permitió el desplazamiento inmediato de nuestro equipo al lugar de los hechos. Activamos los protocolos de atención e iniciamos la investigación con el equipo de vigilancia epidemiológica y el grupo de ingenieros de alimentos para identificar las posibles causas”, explicó la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán.

Tras conocerse la emergencia, personal médico y equipos de atención acudieron al campus universitario para valorar a los afectados y coordinar su traslado a distintos centros asistenciales de la ciudad, en los casos en que así lo requirieron.

Según informó la funcionaria, todos los pacientes recibieron atención médica oportuna y, hasta el momento, permanecen estables mientras continúan bajo observación y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud indicó que el proceso investigativo se centra ahora en establecer el origen de la posible intoxicación y determinar si los síntomas estarían relacionados con algún alimento consumido durante el evento masivo.

Un hombre en camiseta gris se sujeta el abdomen, que muestra una superposición transparente de intestinos con una zona roja indicando inflamación.
La Secretaría de Salud de Ibagué lidera la investigación por intoxicación masiva en evento con más de 7.000 participantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la actividad se desarrolló dentro de las instalaciones de la Universidad del Tolima, las autoridades aclararon que la institución educativa únicamente facilitó el espacio para la realización del encuentro y no estuvo encargada de la logística alimentaria ni de la organización operativa del evento.

La situación generó preocupación debido al alto número de asistentes que participaron en el encuentro nacional, considerado uno de los eventos más concurridos realizados recientemente en la capital del Tolima.

Por esta razón, los organismos de salud mantienen vigilancia epidemiológica permanente para verificar si aparecen nuevos casos relacionados con la emergencia.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir oportunamente a los servicios médicos en caso de presentar síntomas similares y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos sanitarios.

Las acciones del Ministerio de Educación buscan garantizar la transparencia institucional y la integridad académica en las universidades del Tolima - crédito Universidad del Tolima
Las autoridades sanitarias investigan las causas de la presunta intoxicación que afectó a varios asistentes durante un evento nacional realizado en la Universidad del Tolima, en Ibagué - crédito Universidad del Tolima

El caso sigue bajo análisis por parte de expertos en salud pública e ingenieros de alimentos, los cuales buscan identificar qué pudo provocar la afectación masiva durante la jornada desarrollada en la universidad, según confirmaron los medios locales.

Además de la emergencia sanitaria, el evento también estuvo marcado por múltiples inconvenientes logísticos que terminaron provocando la suspensión de la jornada, pues según reportaron asistentes y organizadores, algunas delegaciones provenientes de distintas regiones del país denunciaron falta de condiciones adecuadas de hospedaje, así como retrasos en la programación oficial.

Otro de los puntos que generó molestia entre los asistentes fue la expectativa por la posible presencia del presidente Gustavo Petro, cuya participación había sido mencionada inicialmente dentro del encuentro. Sin embargo, solo hasta última hora se confirmó que el mandatario no asistiría al evento.

A esto se sumaron los retrasos en algunas intervenciones oficiales, como la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien llegó a la Universidad del Tolima sobre las cinco de la tarde, pese a que su participación estaba prevista para horas antes.

Temas Relacionados

Intoxicación masiva IbaguéUniversidad del TolimaEmergencia sanitariaSegundo Encuentro Nacional de Economía SolidariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

El colombiano terminó su año de debut con los bávaros siendo la gran figura por sus goles, asistencias y papel determinante para que el club dominara el fútbol alemán

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” buscarán cerrar la temporada 2025-2026 con la conquista de su tercer título doméstico en Berlín

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Sinuano Día resultados de hoy sábado 23 de mayo: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy sábado 23 de mayo: ganadores del último sorteo

UNP defendió implementación de software para saber ubicación de los esquemas y denunció casos de corrupción interna

La Unidad Nacional de Protección aseguró que el software que están implementando no pondrá en peligro a los esquemas de seguridad

UNP defendió implementación de software para saber ubicación de los esquemas y denunció casos de corrupción interna

Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron víctimas de un robo a mano armada en Guatapé

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Deportes

Bayern Múnich es campeón de la Copa de Alemania gracias a Luis Díaz: hizo asistencia en goleada 3-0 sobre el Stuttgart

Bayern Múnich es campeón de la Copa de Alemania gracias a Luis Díaz: hizo asistencia en goleada 3-0 sobre el Stuttgart

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

Extécnico de Jhon Jáder Durán y Yáser Asprilla defendió a las figuras de la selección Colombia: “Son el recambio”