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Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” buscarán cerrar la temporada 2025-2026 con la conquista de su tercer título doméstico en Berlín

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Frente al Stuttgart, Bayern Múnich aseguró su título 35 en la Bundesliga-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS
Frente al Stuttgart, Bayern Múnich aseguró su título 35 en la Bundesliga-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Stuttgart.

12:21 hsHoy

Luis Díaz sigue recibiendo elogios en el Bayern Múnich: “Su habilidad en el uno contra uno es increíble”

El colombiano fue la revelación de los bávaros en la temporada y se alista para afrontar la final de la Copa de Alemania, además de unirse a la selección Tricolor para el Mundial 2026

Luis Díaz se convirtió en figura del Bayern Múnich con menos de un año en la institución y con dos títulos ganados hasta ahora - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz se convirtió en figura del Bayern Múnich con menos de un año en la institución y con dos títulos ganados hasta ahora - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

No cabe duda que Luis Díaz realizó una de sus mejores temporadas en el fútbol europeo, pues en su primer año con el Bayern Múnich, un club que lo compró por 75 millones de euros, fue la figura para conseguir la Supercopa, Bundesliga y la final de la Copa de Alemania, a disputarse el 23 de mayo.

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12:04 hsHoy

Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El extremo es considerado el jugador más destacado de la selección colombiana en la reciente convocatoria y está llamado a ser figura en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Luis Díaz ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, anunció que, en caso de que el equipo conquiste la Copa de Alemania el sábado 23 de mayo de 2026 ante el Stuttgart, no habrá celebración pública en Marienplatz para los jugadores, entre ellos Luis Díaz.

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11:43 hsHoy

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

El conjunto bávaro, con “El Guajiro” como titular indiscutido, afrontará un duelo decisivo en Berlín buscando coronar una temporada de ensueño frente a una de las revelaciones de la temporada

El Bayern Múnich enfrentará al Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín buscando un nuevo título en la temporada 2025/2026-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
El Bayern Múnich enfrentará al Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín buscando un nuevo título en la temporada 2025/2026-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La temporada 2025-2026 termina para el Bayern Múnich, y con Luis Díaz como protagonista.

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11:32 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” de Luis Díaz quieren sumar otro título local

Vincent Kompany y Joshua Kimmich junto Sebastian Hoeness y Atakan Karazor después de la conferencia de prensa de la final de la Copa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS
Vincent Kompany y Joshua Kimmich junto Sebastian Hoeness y Atakan Karazor después de la conferencia de prensa de la final de la Copa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS

El partido se disputará el 23 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Berlín, a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

El juez central del juego será Sven Jablonski.

El más reciente juego del Bayern Múnich fue el 16 de mayo de 2026 en el estadio Allianz Arena, cuando goleó por 5-1 al Colonia.

Con triplete de Harry Kane, goles de Tom Bischof y Nicolás Jackson, el equipo dirigido por Vincent Kompany cerró su campaña en la Bundesliga alemana.

Para llegar a disputar ese juego, los “Gigantes de Baviera” vencieron por 2-0 al Bayer Leverkusen en condición de visitante, el 22 de abril de 2026, con los goles de Harry Kane y Luis Díaz en las semifinales.

Por los lados de Stuttgart, la temporada 2025-2026 se cerró con un empate ante Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park, en condición de visitante. El español Chema Andrés marcó el primer tanto para el cuadro local, y el danés Nikolas Nartey marcó el 2-0.

Para el segundo tiempo, el doblete de Jonathan Burkartd de tiro penal empató el juego.

En lo que se refiere a la Copa de Alemania, el más reciente partido fue el 23 de abril de 2026, cuando vencieron por 2-1 al Friburgo en el MHP Arena.

Después del empate en los 90 minutos con el gol de Maximilian Eggstein para Friburgo, y de Deniz Undav al 70 para Stuttgart, la clasificación a la final se definió en los tiempos extra.

En los tiempos extra, el portugués Tiago Tomás al 119, le dio la clasificación al Stuttgart

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