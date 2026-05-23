No cabe duda que Luis Díaz realizó una de sus mejores temporadas en el fútbol europeo, pues en su primer año con el Bayern Múnich, un club que lo compró por 75 millones de euros, fue la figura para conseguir la Supercopa, Bundesliga y la final de la Copa de Alemania, a disputarse el 23 de mayo.

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, anunció que, en caso de que el equipo conquiste la Copa de Alemania el sábado 23 de mayo de 2026 ante el Stuttgart, no habrá celebración pública en Marienplatz para los jugadores, entre ellos Luis Díaz.

La temporada 2025-2026 termina para el Bayern Múnich, y con Luis Díaz como protagonista.

11:32 hs

Los “Gigantes de Baviera” de Luis Díaz quieren sumar otro título local

Vincent Kompany y Joshua Kimmich junto Sebastian Hoeness y Atakan Karazor después de la conferencia de prensa de la final de la Copa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS

El partido se disputará el 23 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Berlín, a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

El juez central del juego será Sven Jablonski.

El más reciente juego del Bayern Múnich fue el 16 de mayo de 2026 en el estadio Allianz Arena, cuando goleó por 5-1 al Colonia.

Con triplete de Harry Kane, goles de Tom Bischof y Nicolás Jackson, el equipo dirigido por Vincent Kompany cerró su campaña en la Bundesliga alemana.

Para llegar a disputar ese juego, los “Gigantes de Baviera” vencieron por 2-0 al Bayer Leverkusen en condición de visitante, el 22 de abril de 2026, con los goles de Harry Kane y Luis Díaz en las semifinales.

Por los lados de Stuttgart, la temporada 2025-2026 se cerró con un empate ante Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park, en condición de visitante. El español Chema Andrés marcó el primer tanto para el cuadro local, y el danés Nikolas Nartey marcó el 2-0.

Para el segundo tiempo, el doblete de Jonathan Burkartd de tiro penal empató el juego.

En lo que se refiere a la Copa de Alemania, el más reciente partido fue el 23 de abril de 2026, cuando vencieron por 2-1 al Friburgo en el MHP Arena.

Después del empate en los 90 minutos con el gol de Maximilian Eggstein para Friburgo, y de Deniz Undav al 70 para Stuttgart, la clasificación a la final se definió en los tiempos extra.