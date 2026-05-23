Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Agentes de policía resguardan una calle mojada en la Ciudad de México, donde se observan casquillos percutidos en el asfalto y una cinta de "No pasar" delimita la escena del incidente, con una patrulla estacionada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tlaltizapán registró un ataque armado que dejó seis muertos, entre ellos dos policías viales, y la jornada violenta en Morelos subió a al menos nueve víctimas en un solo día, con tres muertes de mujeres investigadas bajo protocolo de feminicidio, mientras la Fiscalía General del Estado inició las diligencias y abrió las investigaciones.

El caso ocurrió la noche del viernes sobre la carretera Cuautla-Galeana, a la altura del poblado de Palo Prieto, en el municipio de Tlaltizapán. El saldo confirmado en ese punto fue de tres mujeres y tres hombres asesinados, de acuerdo con el reporte difundido por la Fiscalía General del Estado de Morelos la mañana del sábado.

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Con los dos agentes de tránsito asesinados en ese hecho, suman 12 elementos de corporaciones de seguridad muertos en Morelos en lo que va del año durante la actual administración.

De acuerdo con los reportes preliminares, todo comenzó alrededor de las 20:00 horas con una discusión entre personas que viajaban en un vehículo compacto blanco y ocupantes de una motocicleta. Otra versión indica que el origen habría sido un percance vial entre tres hermanos que iban en un automóvil y otra unidad en la que presuntamente viajaban hombres armados.

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Un cuerpo cubierto con una sábana blanca yace en el asfalto de una carretera, acordonada con una cinta amarilla de "NO PASAR" mientras las autoridades inician la investigación del suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión se extendió a personas que estaban cerca del lugar. Según testimonios citados en el texto fuente, uno de los hombres sacó un arma y disparó contra tres integrantes de una familia que viajaban en un Tsuru blanco.

En ese primer ataque murieron un hombre y una mujer. Una adolescente de 17 años resultó herida, fue trasladada a un hospital y después murió por las lesiones de bala, según la información disponible en el texto fuente.

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La huida de los agresores dejó dos policías muertos y otro herido grave

Tras disparar contra los civiles, los atacantes escaparon en un vehículo compacto blanco. Durante la fuga se encontraron de frente con dos elementos de la policía vial de Tlaltizapán y les dispararon de forma directa.

Agentes de policía y personal forense acordonan y examinan la escena de un homicidio en una calle de Barranquilla, Colombia, con el cuerpo de la víctima cubierto en el pavimento durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los agentes murió en el lugar. El segundo quedó gravemente herido, fue trasladado a un hospital y falleció horas después. Además, un tercer elemento policiaco resultó lesionado durante el operativo desplegado más tarde y su estado de salud fue reportado como delicado y reservado.

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El texto fuente también refiere que, después del ataque inicial, se desplegó un operativo de seguridad que derivó en una persecución y en un intercambio de disparos. Horas más tarde, las autoridades reportaron la detención de tres personas en el poblado de Temilpa, presuntamente relacionadas con los hechos; otra versión incluida en el mismo material señala que la Fiscalía solo confirmó la captura de un hombre vinculado con el caso.

La respuesta directa a la pregunta central del hecho es esta: en Tlaltizapán fueron asesinados seis personas durante la noche del viernes, entre ellas dos policías de tránsito municipal, y un tercer agente quedó hospitalizado con lesiones graves.

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Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos realizó las diligencias correspondientes en la zona e inició las investigaciones. Hasta el momento referido en el texto fuente, el gobierno estatal no había informado públicamente sobre estos hechos violentos.

La violencia se extendió a Cuernavaca, Temixco y Tlalnepantla

Durante el mismo viernes se registraron otros homicidios en distintos municipios del estado. En la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca fue asesinado el empresario Carlos “N”, propietario de un restaurante, cuando se encontraba afuera de una tienda comercial.

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Las versiones preliminares incluidas en el texto fuente indican que el empresario había recibido amenazas previas mediante lonas atribuidas a grupos delictivos. En otra referencia del mismo material se precisa que el crimen ocurrió en la avenida Río Mayo antes del mediodía.

En Temixco, un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Geranios, en la colonia Lomas del Carril. En Tlalnepantla, en el paraje conocido como Correa, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer con huellas de violencia en la colonia Felipe Neri.

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La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos confirmó en el texto fuente que las tres muertes de mujeres registradas durante la jornada fueron iniciadas bajo el protocolo de feminicidio. Esa clasificación incluye a las víctimas mujeres reportadas en los distintos hechos del día.

Los asesinatos ocurrieron un mes después del relevo en Seguridad estatal

Los hechos ocurrieron a un mes de que la gobernadora nombró al general José Luis Bucio Quiroz como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, de acuerdo con el texto fuente.

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La secuencia de policías asesinados en la entidad durante este año incluye dos casos en Jonacatepec, ocurridos el 5 de enero y el 4 de febrero. El 15 de enero fueron asesinados dos elementos de la FGE en Jiutepec y, en ese mismo municipio, el día 17 fue ultimado un agente de tránsito en la zona centro.

El 10 de febrero fue asesinado en Jiutepec Alfonso Moreno Tacuba, ex mando de la extinta Comisión Estatal de Seguridad. Después se reportaron otros casos: un policía en Cuautla el 19 de febrero, otro en Ayala el 26, uno más en Temixco el 27 de febrero, un elemento municipal de Huitzilac el 20 de marzo y un comandante de la policía municipal de Temixco el 20 de abril.

En Tlaltizapán, un ataque armado dejó seis muertos: dos policías viales, una adolescente, dos mujeres y un hombre.

La jornada violenta en Morelos acumuló al menos nueve víctimas y tres muertes de mujeres quedaron bajo protocolo de feminicidio.

Con los dos agentes asesinados en Tlaltizapán, suman 12 elementos de seguridad muertos en el estado en lo que va del año.