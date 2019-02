Entre los $100 y los $200 se está jugando el gran partido del momento. Acá empiezan a aparecer algunos "Reserva", pero hay que tomar ciertos recaudos porque supuestamente son vinos que tienen una crianza en barricas de roble. Y eso ha derivado en procesos alternativos -naturales, pero más económicos- que aportan algo de madera a los vinos. Pueden ser etiquetas tradicionales o nuevas, pero hay que saber que las grandes bodegas o marcas consagradas siempre van a tener mucho más que perder si no hacen bien las cosas. El origen (Mendoza, Salta, Patagonia, etc.) empieza a ser protagonista, aunque a estos vinos no se les puede pedir mucho más que ser agradables, bien logrados y expresivos. Buscar siempre los vinos más jóvenes (del año) y recordar que son vinos para disfrutar, no para guardar.