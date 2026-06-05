Esteban Andrada volvió a entrenar lejos de la liga española mientras afronta las 13 fechas de sanción

El portero argentino retoma las prácticas en Monterrey tras su etapa en el Real Zaragoza, con una sanción de trece jornadas vigente que también rige en la Liga MX

Esteban Andrada regresó a los entrenamientos de Rayados de Monterrey y marca un nuevo capítulo en una carrera afectada por uno de los episodios más recordados de la última temporada en la Segunda División de España. El arquero argentino, cuyo vínculo contractual con el club mexicano se extiende hasta el verano de 2027, vuelve a la disciplina tras haber protagonizado un incidente que dejó huella en el fútbol europeo y lo alejó de la competencia por trece jornadas.

La sanción que pesa sobre Andrada es el resultado de lo ocurrido en el enfrentamiento entre Real Zaragoza y Huesca. El partido, decisivo para las aspiraciones de permanencia, se transformó en un escándalo en tiempo de descuento, cuando el árbitro se dirigía al VAR y la tensión ya era máxima. Andrada, entonces guardameta del Zaragoza, protestó una acción en el área y, en un momento de descontrol, empujó a Jorge Pulido, capitán del Huesca. Esa acción le valió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión inmediata.

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Esteban Andrada regresó a entrenar mientras arrastra una sanción de 13 fechas suspendido (AP Foto/Alex Gallardo)

Lo más grave ocurrió instantes después. En vez de abandonar el campo, el arquero argentino regresó hacia Pulido y le propinó un golpe directo al rostro. El capitán del Huesca terminó en el suelo, con un hematoma visible en el ojo, mientras el caos se apoderaba del césped. Integrantes de ambos equipos y cuerpos técnicos intervinieron para separar a los futbolistas y evitar que la situación se agravara aún más. La batalla campal que se desató eclipsó el resultado deportivo y puso el foco en la conducta antideportiva del portero.

La reacción de Andrada, considerada de extrema gravedad, fue sancionada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. El organismo determinó un castigo de 12 partidos por agresión y uno más por la doble amonestación y expulsión, sumando un total de trece fechas de suspensión. Dicha sanción no solo lo privó de cerrar la temporada con el Zaragoza, sino que también condicionó su futuro inmediato en cualquier club donde continuara su carrera.

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El episodio fue el último acto de Andrada con la camiseta del Zaragoza. El club español, que finalmente descendió a la Tercera División, decidió no hacer uso de la opción de compra sobre el arquero. Así, el futbolista debió reincorporarse a Rayados de Monterrey, la institución propietaria de su pase. El regreso se produce en un contexto de cambios en el equipo mexicano, con la reciente llegada de Matías Almeyda como nuevo entrenador y la presencia de Walter Erviti en la dirección deportiva.

El motivo de su sanción ocurrió luego de que el argentino le dio un puñetazo al capitán del Huesca Jorge Pulido (EFE/Veronica Lacasa)

Durante la presentación oficial de Almeyda, una confusión dejó en evidencia la situación incierta del arquero. En un primer momento, el entrenador mencionó que Andrada no formaría parte del equipo, pero Erviti le corrigió en voz baja y el técnico argentino rectificó la información: “Walter acá me corrigió, me preguntaste por Andrada. Andrada sigue, me confundí los nombres, Andrada sigue. Gracias Walter, está atento”, aclaró el técnico entre sonrisas, despejando al menos temporalmente la duda sobre la permanencia del arquero en el plantel.

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La vuelta de Andrada a los entrenamientos se produce tras haber cumplido cinco de los trece partidos de sanción. Por lo tanto, aún debe purgar ocho jornadas más. De acuerdo con las regulaciones, la sanción impuesta en España se traslada al fútbol mexicano, por lo que el guardameta no podrá ser alineado en partidos oficiales de Rayados durante gran parte de la fase regular del próximo Torneo Apertura. Si el club decide contar con él, su participación se vería restringida hasta la novena fecha del certamen.

La situación deja en suspenso el futuro inmediato del portero dentro del equipo dirigido por Almeyda. Aunque el entrenador confirmó que “Andrada sigue” en el plantel, la imposibilidad de utilizarlo en los primeros encuentros de la temporada plantea un dilema para la planificación deportiva. El club deberá valorar si opta por mantenerlo en la nómina, a pesar de la prolongada ausencia forzada, o si busca alternativas en el mercado para reforzar la portería.

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