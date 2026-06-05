Salud

Vapear y fumar dañan los pulmones por mecanismos distintos pero con consecuencias similares, alertan los expertos

Los líquidos electrónicos introducen partículas que generan inflamación prolongada en el tejido respiratorio, mientras que el tabaco expone al organismo a compuestos cancerígenos acumulativos que se instalan con el tiempo

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Pulmones humanos con un cigarrillo que representa el daño de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tabaco y el vapeo representan riesgos comprobados para la salud pulmonar, generando preocupación entre especialistas y entidades sanitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del tabaco, el vapeo y su repercusión en la salud pulmonar sigue siendo motivo de inquietud para los especialistas. La American Lung Association expone que, aunque el vapeo y el consumo de tabaco presentan mecanismos distintos, ambos representan amenazas para el bienestar respiratorio.

Al respecto, la revista especializada Men’s Health expone que el tabaco, conocido por su relación con enfermedades como el cáncer de pulmón y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afección caracterizada por la obstrucción progresiva de las vías respiratorias), implica la exposición a compuestos tóxicos y potencialmente cancerígenos.

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Los efectos acumulativos de estos químicos pueden ser graves. Por su parte, el vapeo, frecuentemente visto como una práctica menos riesgosa, también acarrea riesgos considerables: expertos citados advierten que los dispositivos para vapear pueden introducir diferentes sustancias químicas y partículas en los pulmones, generando inflamación y lesiones prolongadas en el tejido pulmonar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vapeo introduce sustancias químicas y partículas en los pulmones, lo que puede provocar inflamación y daños prolongados en el tejido pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicha amenaza no es menor, ya que la falta de regulación y la amplia variedad de compuestos presentes en los líquidos de vapeo amplifican las dudas sobre los peligros a mediano y largo plazo para los usuarios. Incluso quienes recurren al vapeo como método para abandonar el tabaco no están exentos de riesgos, pues la evidencia médica confirma que no existe una exposición pulmonar segura a agentes irritantes o tóxicos.

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Riesgos para la salud pulmonar del tabaco y vapeo

El neumólogo Josep Morera aporta un análisis directo sobre los peligros asociados al consumo de tabaco y vapeo. Aclara que vapear perpetúa el hábito de fumar y conlleva contraindicaciones: “A los cinco minutos de vapear, se irritan las vías respiratorias tanto como si fumáramos tabaco”.

Además, advierte sobre las consecuencias a largo plazo del vapeo y el tabaco: “Provocará también obstrucciones y disminuirá la función diastólica cardiaca”. El especialista anticipa la aparición futura de casos de neumonía lipoidea, vinculada al glicerol de los líquidos de los cigarrillos electrónicos, y enfatiza que los aromatizantes usados, lejos de resultar inocuos, “pueden causar daños adicionales”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El neumólogo Josep Morera advierte que vapear puede irritar las vías respiratorias en tan solo cinco minutos, equiparando sus efectos al tabaco tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas declaraciones de Morera refuerzan lo perjudicial que resultan tanto el tabaco como el vapeo para la función pulmonar y cardiovascular, desmontando el mito de que los cigarrillos electrónicos serían opciones inofensivas.

Opinión médica: Josep Morera sobre nuevos hallazgos

Las conclusiones del doctor Morera corroboran el consenso actual entre expertos y entidades sanitarias: tanto el tabaco como el vapeo son prácticas nocivas que comprometen el funcionamiento pulmonar a corto y largo plazo. Las evidencias señalan que la irritación de las vías respiratorias puede comenzar apenas transcurridos cinco minutos desde la inhalación, provocando inflamación inmediata y complicaciones posteriores en el sistema respiratorio y circulatorio.

Las sustancias presentes en los productos de vapeo, cuya variedad responde a la falta de estándares regulatorios estrictos, están asociadas a posibles daños pulmonares y cardiovasculares, incluso en quienes nunca han fumado tabaco convencional. La permanencia en el tiempo de estas exposiciones, en especial entre jóvenes, es fuente de alerta creciente entre profesionales de la salud pública.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio físico regular mejora la función pulmonar y cardiovascular, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y ejercicio para proteger los pulmones

La alimentación equilibrada es clave para preservar la salud pulmonar, según los estudios publicados por Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Se recomienda una dieta rica en alimentos antioxidantes y antiinflamatorios, que proteja el tejido pulmonar y contribuya a la prevención de enfermedades respiratorias. Entre los alimentos sugeridos se destacan los arándanos, espinacas y la cúrcuma, reconocida como el “ibuprofeno natural”.

Otros productos beneficiosos incluyen frutas y verduras variadas (acelgas, fresas, moras, limón, naranja y pomelo), frutos secos como nueces y almendras, ajo, té verde, jengibre y pescados como el salmón y la merluza. Todos contribuyen a reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico, ofreciendo nutrientes que favorecen el buen funcionamiento pulmonar.

No menos importante es la actividad física. El ejercicio físico cumple un papel relevante en la protección y mejora de la salud pulmonar y general. Las pautas oficiales de la American Lung Association señalan que tanto el ejercicio cardiovascular —como correr, jugar al pádel o nadar— como el entrenamiento de fuerza son necesarios para promover la longevidad muscular y optimizar la función de los órganos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ambos, vapeo y tabaco, pueden causar obstrucción de las vías respiratorias y reducir la función cardiaca, según declaraciones recogidas por Men's Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza permite conservar la masa muscular y la funcionalidad, mientras que los ejercicios cardiovasculares favorecen la capacidad respiratoria y la oxigenación. Una rutina regular de actividad física ayuda a preservar la salud pulmonar, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

Enfoque integral: Hábitos diarios y bienestar general

Para contrarrestar el daño causado por sustancias tóxicas, la revista Men’s Health destaca la importancia de adoptar un estilo de vida activo de manera cotidiana. Incorporar buenos hábitos no solo potencia el bienestar corporal, sino que resulta fundamental para la salud mental.

El sedentarismo empeora la capacidad pulmonar, por lo que establecer rutinas específicas ayuda a mitigar el estrés y la ansiedad acumulada por el día a día. Los expertos coinciden en que una alimentación balanceada, combinada con rutinas de ejercicio, asegura una mejor respuesta del organismo ante agresiones externas. Cuidar el cuerpo mediante la suplementación proteica adecuada y el consumo de alimentos naturales es una estrategia decisiva para asegurar una vida de calidad a largo plazo.

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