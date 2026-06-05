SUV híbridos superan prueba regional de 1.000 km en autonomía y eficiencia en rutas reales de Latinoamérica

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Omoda | Jaecoo reunió a periodistas y referentes de opinión de 11 países de Latinoamérica en una evaluación regional de vehículos híbridos, orientada a analizar su desempeño en entornos de conducción habituales.

La actividad, desarrollada el 26 y 27 de mayo en Santiago de Chile, permitió a los participantes conducir distintos SUV híbridos de la marca en recorridos que incluyeron ciudad, autopistas y carreteras interurbanas.

Pruebas en condiciones reales de conducción

Como parte del Latam Super Hybrid Experience, el eje central de la actividad fue un desafío regional de eficiencia híbrida organizado por Omoda | Jaecoo, orientado a evaluar el desempeño de modelos como Omoda C5 SHS-H, Omoda C7 SHS-P y Jaecoo 7 SHS-P en escenarios similares a los del día a día.

La experiencia partió desde Santiago de Chile con destino a Viña VIK, en un recorrido de más de 400 kilómetros que permitió poner a prueba la eficiencia energética y el consumo de combustible del sistema súper híbrido de la marca.

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Durante los recorridos, los asistentes evaluaron el comportamiento de los vehículos en distintos contextos de conducción, incluyendo tráfico urbano, trayectos de larga distancia y variaciones en el tipo de ruta. La marca destacó aspectos como el confort, la estabilidad y la respuesta dinámica de los modelos evaluados.

En ese contexto, la organización compartió los siguientes resultados:

● Consumo promedio de 89,64 km/gal en un recorrido de más de 400 kilómetros.

● Autonomías cercanas a los 1.000 kilómetros en el Omoda C5 SHS y superiores a los 1.200 kilómetros en el Omoda C7 SHS, dependiendo de la configuración y condiciones de conducción.

● En potencia, el Omoda C5 cuenta con 221 HP y el C7 con 279 HP, con una eficiencia de hasta 71 km/gal en ambas versiones.

● Experiencia de conducción suave, con predominio del modo eléctrico durante gran parte del trayecto.

● El Super Hybrid System (SHS) mostró un equilibrio entre potencia, eficiencia energética y autonomía extendida.

En esta evaluación regional participaron representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

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Una evaluación pensada para la realidad latinoamericana

Más allá de la evaluación técnica, la empresa subrayó que la experiencia fue concebida para demostrar cómo esta tecnología híbrida puede responder a desafíos propios de la región, como el incremento de los costos de combustible, las largas distancias de traslado y la diversidad de condiciones de manejo en Latinoamérica.

La evaluación regional formó parte de la estrategia de Omoda | Jaecoo para acercar sus tecnologías híbridas al mercado latinoamericano, permitiendo conocer de primera mano el desempeño de estos vehículos.

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