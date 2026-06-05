Banderazos y “Misas Ricoteras” en todo el país para despedir al Indio Solari: el adiós de los fanáticos

La muerte del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir conmocionó a la escena musical y cultural de la Argentina (Gustavo Gavotti)

El Indio Solari murió a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota este 5 de junio conmocionó a la escena musical y cultural de Argentina.

Durante las primeras horas, mientras aún se esperan los detalles de la autopsia para determinar las causas exactas que derivaron en la muerte del cantante, los fanáticos comenzaron a movilizarse para recordarlo y honrarlo.

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Los primeros ricoteros en manifestarse por el Indio se acercaron a su casa, donde falleció. Allí se encontraba su familia, y sus seguidores se juntaron en las inmediaciones en búsqueda de consuelo entre sí.

También se autoconvocaron a una “Misa Ricotera” para las 18 en Plaza Mayo, en CABA. Sin embargo, desde las 16.30 comenzaron a llegar los primeros fanáticos, con banderas, ropa del Indio o alguna de las bandas que lideró (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado). También se registraron breves incidentes con la policía. Las fuerzas empujaron a un grupo de personas para alejarlas de la calle y, ante la resistencia de las personas, respondieron con gases lacrimógenos.

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En La Plata, los ricoteros se reunirán en 7 y 50

En medio de la conmoción, los fanáticos de La Plata -cuna de la mítica banda liderada por el Indio- también decidieron reunirse para recordar a Carlos Alberto Solari. De acuerdo con el flyer que se viralizó en las redes sociales, se reunirán a las 19 en la esquina de 7 y 50.

La convocatoria pide a “todos los ricoteros” que se reúnan en el centro platense para rendir homenaje al artista, e insta a quienes asistan a llevar banderas, remeras, estandartes y objetos identificados con el mundo de Los Redonditos de Ricota.

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Pero los banderazos en nombre del Indio no se concentraron solamente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, los fanáticos también se convocaron a través de las redes sociales. En Trelew, Chubut, los seguidores del cantante se encontraron en Plaza Centenario, a partir de las 18, para un último adiós.

Trelew, ciudad de Chubut, es otra de las ciudades que recordarán al Indio Solari

En Mendoza, la convocatoria estuvo pactada también para las 18. Los distintos comunicados que se compartieron comparten una frase en común: “Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera”.

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El Hotel Savoy será el punto de reunión a partir de las 19 en Olavarría. El sitio no fue elegido al azar. En 1997, el Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofrecieron allí una recordada conferencia de prensa tras la suspensión del recital que la banda tenía previsto dar en la ciudad. También allí el artista brindó su último, multitudinario y caótico último show en vivo como solista.

La convocatoria se extendió por las redes sociales bajo la consigna “Nos encontramos. Para compartir un abrazo, una canción”, y apunta a reunir a vecinos, seguidores y admiradores de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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Otra de las grandes ciudades del interior del país que realizará un banderazo es Córdoba. La comunidad ricotera organizó un encuentro de despedida para a las 18 en la explanada del Patio Olmos, en pleno centro de la capital provincial. La convocatoria, difundida a través de distintas plataformas digitales, recibió el nombre de “misa de despedida” e invita a los asistentes a llevar banderas, velas y carteles.

El Patio Olmos de la ciudad de Córdoba es el punto en el que realizarán la Misa Ricotera en la provincia

Qué se sabe de la muerte del Indio Solari

La autopsia al cuerpo del cantante de Los Redonditos de Ricota es la pieza central que el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI N°2, aguarda para formular una hipótesis sobre las circunstancias de la muerte. El funcionario abrió un expediente con ese objetivo y reserva cualquier conclusión hasta contar con los resultados del análisis forense.

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Por ahora, el único dato que se filtró es que el músico presentaba un golpe en la cabeza y que su cuerpo fue hallado en la pileta de su casa. Se cree que el artista resbaló, se golpeó y cayó al agua.

La autopsia del Indio Solari es clave para el fiscal Lucio Rivero, mientras el único dato filtrado indica que el músico presentaba un golpe en la cabeza

El procedimiento se enmarca en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece dos situaciones ante las cuales la autopsia resulta obligatoria: “Se ordenará en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad”, reza el texto legal.

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Las fuentes del caso explicaron a Infobae que, al tratarse de una figura pública, el análisis se lleva a cabo para descartar cualquier sospecha, pese a que los indicios preliminares no apuntarían a ninguna de las dos causales que contempla la norma.