Un periodista publicó un audio inédito del Indio Solari a Lionel Messi: “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?”

Se conoció un mensaje del reconocido músico dedicado a la Pulga

Este viernes 5 de junio, la Argentina perdió a una de las caras más importantes de su música. La muerte del Indio Solari generó un sinfín de emociones por lo que representó a través de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Más allá de esto, su figura trascendió a los escenarios, ya que varios clubes del fútbol nacional emitieron un mensaje de despedida en redes sociales, y en las últimas horas se conoció un audio inédito del cantante dirigido a Lionel Messi que nunca llegó a los oídos del mejor jugador del mundo.

En el programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST, el periodista Hernán Castillo mostró una grabación que el hombre de 77 años había realizado para Messi hace pocas semanas: “Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida". "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”, soltó en el cierre en un claro guiño a la Copa del Mundo de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

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A continuación, Castillo brindó más detalles sobre el origen de este archivo desconocido hasta ahora: “El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera. Y después medio como que me dijo: ‘No, no, no, no hagamos eso, porque capaz que se enoja y no va a querer, y se va a enojar‘, porque él se lo hizo y después no se animó a mandárselo. Lo hizo hace un mes, un mes y medio”.

A partir de su fallecimiento en la casa de Parque Leloir, el periodista recibió la aprobación de quien se lo había enviado para mostrarlo al aire: “Ahora me dijo: ‘Mandalo. Total, el mundo tiene que saber esta cuestión’”. “De tantas cosas que pasan, la admiración de un tipo como el Indio a Messi, que debería recorrer bastante y ahora sí llegarle a él. Porque no se animaba simplemente a mandárselo, le daba vergüenza y ahí está”, concluyó la historia.

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El Indio Solari dejó un legado imborrable en el rock argentino (Crédito: Luis Abdala/AFP)

Esta no es la primera vez que el Indio le dedica calurosas palabras al campeón del mundo porque también había mostrado su devoción por él después de levantar el Mundial en Qatar. “El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó. Y aun así fue dramático. A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales. A Messi no lo veo así, pero me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro. ¡Que es lo que debe hacer un capitán!“, manifestó en una charla con Marcelo Figueras, cuyo artículo fue publicado en El Cohete a la Luna.

La relación de Solari con el fútbol está marcado por su amor a Boca Juniors. El músico se había definido como “bostero” en una nota con La Garganta Poderosa y, en una entrevista con el ciclo Caja Negra, se rindió a los pies de Juan Román Riquelme, máximo ídolo y actual presidente del Xeneize: “No solamente porque ha sido uno de los jugadores, quizás, el que más me ha gustado a mí. Están bien Maradona y Messi, pero el mediocampista, el que tira el pase y que también entra y patea bien, Román ha sido un jugador estupendo. Yo no defiendo códigos, pero en el caso del fútbol sí porque se trata de eso. No se trata de otra cosa. Es un juego, una pelota y gente jugando. Se puede transformar en Sociedades Anónimas, eso es una cagada. El objetivo de las Sociedades Anónimas es hacer dinero. Estos lugares están para que los chicos vayan a jugar a la pelota, al básquet, están para eso. Y Román es un tipo que me he enterado de cosas de una nobleza barrial, de esa nobleza difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo”.

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Boca Juniors despidió al Indio Solari, quien falleció a los 77 años

De hecho, el cuadro de la Ribera lo despidió citando una de sus frases vinculadas al álbum La Mosca y La Sopa: “Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar)”. “Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio”, se completó la misiva en redes sociales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, también emitió un sentido mensaje: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”.

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