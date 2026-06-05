Deportes

Marcelo Tinelli anticipó cómo cubrirá su sexto Mundial: todo sobre su vuelta al periodismo deportivo

El conductor confirmó en Infobae a la Tarde que estará al frente de las transmisiones en vivo desde Estados Unidos, con programas especiales y presencia en los partidos clave

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En una entrevista en Infobae a la Tarde, Marcelo Tinelli anunció su vuelta al periodismo deportivo para cubrir el Mundial desde Miami, en un ciclo que combinará transmisiones en vivo, análisis y participación de streamers y exjugadores. El histórico conductor compartió su entusiasmo por esta nueva etapa, reflexionó sobre el formato del torneo y recordó a figuras centrales del fútbol y la música argentina.

Durante una charla distendida con Manu Jove, Tinelli se mostró agradecido por la oportunidad de sumarse a la cobertura mundialista. “Para mí también es un gusto compartir pantalla con ustedes y más acá en Infobae, que lo siento un lugar de amigos de toda la vida”, expresó.

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El conductor remarcó: “Es el sexto Mundial que me toca cubrir y estoy muy contento. Desde Miami vamos a estar todos los lunes, miércoles, viernes y domingo a las nueve de la noche de la Argentina”.

El conductor recordó que ya cubrió los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, cuando realizó transmisiones para Telefe y Videomatch

Tinelli y el desafío de cubrir el Mundial desde Miami

Tinelli anticipó que cubrirá todos los partidos del torneo, transmitiendo en vivo antes y después de cada encuentro: “Vamos a estar en Kansas el 16, el 22 en Dallas para ver el segundo partido de Argentina”.

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Subrayó la complejidad del nuevo formato: “Ya es un Mundial de 48 equipos. Es mucho, pero está bien. Es una ronda más que la gente no toma conciencia de lo que es para un equipo jugar un partido más eliminatorio”.

El conductor repasó detalles de sus coberturas previas: “Empecé cubriéndolo para Telefe, en el 94 lo cubrí en Estados Unidos. Hice Videomatch desde ahí, todo el campeonato mundial. Después fuimos a Francia en 98 también”.

Presentación - mundial - marcelo tinelli - infobae en vivo
Marcelo Tinelli anunció en Infobae a la Tarde su vuelta al periodismo deportivo para cubrir su sexto Mundial desde Miami (Jaime Olivos)

Esta vez, el regreso lo encuentra al frente de un ciclo que suma tecnología y nuevos lenguajes digitales: “Vamos a estar con una live view de ahí después del partido y antes”.

Opiniones sobre los candidatos y anécdotas de Mundial

Al analizar los favoritos para el título, Tinelli no dudó en señalar: “El mejor plantel para mí lo tiene Francia, a pesar de que ayer, aunque jugó con suplentes, perdió 2-1 con Costa de Marfil”.

También incluyó a España y Brasil entre los candidatos: “No puedo dejar afuera a Brasil. Ancelotti no es bolu**, armó un buen equipo y esta motivación de llevarlo a Neymar me parece que lo va a hacer jugar. Tiene un equipazo”.

La cobertura del Mundial incluirá análisis antes y después de cada partido, una live view y la participación de streamers y exjugadores

Durante la conversación, Tinelli compartió su fanatismo y vivencias como espectador: “No me lo banco a los franceses, tengo que decirlo. El gol que grité el otro día de Costa de Marfil fue como si fuera un gol de Argentina”. Con humor y sinceridad, admitió sus deseos: “Me gustaría que dejara fuera a Alemania. Sería ideal. No me olvido más ese partido del 2006, que nos quedamos afuera”.

El conductor también se refirió al crecimiento de selecciones menos tradicionales y a la lógica de la ampliación del torneo: “Son cosas que te preguntás de este Mundial. Anoche, por ejemplo, hablaba con mis hijos: ‘¿Cómo está Curazao? ¿Cómo está Cabo Verde y no está Italia?’”.

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