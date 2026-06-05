Armando Benedetti respondió advertencia de EE. UU. de retirar visas: “Tratando de impartir justicia”

Benedetti afirmó que las autoridades colombianas son las que deben monitorear las irregularidades electorales - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre la advertencia emitida por el Gobierno de Estados Unidos que incluye consecuencias por posible compra de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Durante el despliegue de la octava reunión del Plan Democracia, que se desarrolló en la mañana del viernes 5 de junio de 2026, Benedetti sugirió que, pese a que desde Washington D.C. se busca intervenir en la prevención de este delito electoral con el retiro de la visa a ciudadanos colombianos que participen en esta actividad, las investigaciones y retaliaciones corresponden propiamente al Estado colombiano.

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“Cada país es libre y autónomo de dar visas o no visas o dejar a quién entra o no a su país, ¿verdad? (...) Está tratando de impartir justicia, como si aquí no se impartiera", comentó el alto funcionario.

Armando Benedetti aseguró que no conoce de casos de compra de votos - crédito @AABenedetti/X

El anuncio por parte del Gobierno norteamericano fue dado a conocer en redes sociales por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, “declaró esta semana ante el Congreso que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia en Colombia (...) Ha explicado en numerosas ocasiones que un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que la denegación y la revocación de visados son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior”.

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“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos siguiendo de cerca la situación en la costa caribeña y en otras zonas. Quienes se vean tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de cualquier otra forma— quedan, por lo tanto, advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas! (sic)“, continuó.

Mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau - crédito @DeputySecState/X

Benedetti insistió en responder ante la advertencia norteamericana “de la manera más simple”: “Cualquier país puede hacer uso de su visa o no visa para entrar o no entrar al país como quiera o como le dé la gana (sic)”.

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Armando Benedetti negó compra de votos en las presidenciales de 2026

Pese a la alerta internacional, el ministro del Interior colombiano aseguró que el Gobierno nacional no ha detectado casos que no estén en manos de la justicia, y que solo ha habido capturas por “una sola campaña”.

Agregó que no ha sabido de funcionarios que hayan incurrido en este ilícito, y “que yo sepa, no ha habido ninguna querella ni tampoco ningún pronunciamiento por parte de la Procuraduría, que es la que más atenta tiene que estar a este tema”, dijo en medio de la reunión en la que participaron la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el procurador Gregorio Eljach delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo.

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De hecho, de cara a los temores que se han despertado en medio de la opinión pública por posibles maniobras electorales para beneficiar resultados en la jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, el ministro del Interior aseguró que la compra de votos “es una práctica que no debe hacerse”.

Armando Benedetti hizo parte de la octava reunión del Plan Democracia - crédito @AABenedetti/X

Tras la reunión del Plan Democracia, el funcionario del Gobierno Petro comentó que, incluso, la primera vuelta “fue un éxito en temas logísticos y de seguridad, trabajamos sin descanso para que el mismo ambiente se repita este 21 de junio”.

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Procurador Gregorio Eljach se refirió a la segunda vuelta electoral: “La desinformación es el principal riesgo”

Por su parte, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, sostuvo en esa misma reunión que, más allá de los delitos electorales, el riesgo más evidente, a su juicio, es la desinformación en las redes sociales, de modo que desde las instituciones "se están tomando acciones inmediatas y se adelantan labores de seguimiento en todo el territorio nacional”.

Con ese sentir, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse influenciar por contenidos malintencionados en redes sociales y otras plataformas digitales, e instó a ejercer el voto de manera libre y responsable.

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“Acudan libremente a las urnas el 21 de junio y respeten los resultados que allí se expresen (…) para que prevalezca la institucionalidad democrática del país”, puntualizó.