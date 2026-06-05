La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el sábado se hará la despedida final: “Gracias por el amor y la paciencia”

(indiosolarioficial.com)

El Indio Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años en su hogar de Parque Leloir. La noticia golpeó de lleno a los fanáticos de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y a los seguidores de su carrera solista. Horas después de conocerse su fallecimiento, la cuenta oficial de Instagram @indiosolarioficial confirmó que la despedida del cantante tendrá lugar este sábado 6 de junio.

El lugar exacto y el horario aún no fueron precisados, aunque el comunicado aclaró que el acto no se realizará en Parque Leloir, donde Solari pasó sus últimos años. “Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se los haremos saber”, indica el mensaje, que cierra con una frase dirigida a los fanáticos: “Gracias por el amor y la paciencia.”

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La reacción en redes fue inmediata. La publicación acumuló 141.000 “Me gusta” en aproximadamente una hora, con cientos de comentarios que inundaron la cuenta oficial. Los fanáticos dejaron mensajes de despedida: “No lo puedo creer todavía, salí del médico con angustia en el pecho y lágrimas en los ojos, tu música me dio ganas de vivir”, escribió uno. “Este asunto está ahora y para siemPRe en tus manos, INDIO”, sumó otro. Un músico que también dejó su mensaje pidió “respeto a la familia y paciencia para poder despedirlo”.

Indio Solari confirma que su despedida será el 6 de junio, y se espera pronto la información sobre el lugar y la hora del evento

Cuatro horas después de que se conoció la noticia, la cuenta oficial del Indio Solari en Instagram publicó el mensaje que sus seguidores temían leer: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta.” Con esas palabras, el entorno del músico confirmó su muerte y abrió un duelo colectivo que ya se sentía tanto en las redes como en las afueras de su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó, donde falleció a los 77 años este viernes 5 de junio.

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El texto, firmado con la consigna histórica “Graciosos y Valientes”, habla en nombre de su compañera Virginia, su hijo Bruno y su pequeño entorno. “Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, dice el posteo, que en minutos acumuló miles de “Me gusta”.

El comunicado anticipó que la despedida familiar se haría en la intimidad y prometió informar dónde se realizaría el acto público. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, cerró el mensaje. Se realizará una autopsia por protocolo para determinar la causa de muerte.

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La reacción de los fanáticos a la despedida del Indio

La reacción en redes fue inmediata. La publicación acumuló 141.000 “Me gusta” en aproximadamente una hora, con cientos de comentarios que inundaron la cuenta oficial. Los fanáticos dejaron mensajes de despedida: “No lo puedo creer todavía, salí del médico con angustia en el pecho y lágrimas en los ojos, tu música me dio ganas de vivir”, escribió uno. “Este asunto está ahora y para siemPRe en tus manos, INDIO”, sumó otro.

Horas después, la misma cuenta confirmó que la despedida pública tendrá lugar este sábado 6 de junio, aunque el lugar y el horario exactos aún no fueron precisados. El comunicado aclaró que el acto no se realizará en Parque Leloir. “Gracias por el amor y la paciencia”, cerró el mensaje.

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Carlos Alberto Solari —su nombre real— fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson en La Plata en 1975. La banda construyó una estética propia, marcada por la independencia artística y la distancia deliberada de los grandes medios. Hasta su disolución en 2001, editaron nueve álbumes de estudio. Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito integran el repertorio central del rock nacional.

El Indio Solario muchos años atrás decidió cerrar sus conciertos con ese tema y en cada uno de sus encuentros la reacción fue la misma: un pogo inolvidable

En 2004 comenzó su etapa solista con El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Le siguieron Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), su último trabajo de estudio.

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En marzo de 2016, durante un recital en Tandil, confirmó ante la multitud que padecía la enfermedad de Parkinson. “El Parkinson me anda pisando los talones”, dijo entonces. El anuncio convirtió a la enfermedad en parte de su narrativa pública desde ese momento.

El avance del Parkinson lo obligó a alejarse de los escenarios. Su último recital en vivo fue en Olavarría en 2017. En 2020 recurrió a la tecnología holográfica para ofrecer un concierto virtual y en 2023 confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo.

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