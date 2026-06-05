Summer Game Fest 2026 - SEGA anunció Alien Isolation 2

Alien Isolation 2 - SGF

Los videojuegos de terror se encuentran en un gran momento en la industria de los videojuegos con muchos lanzamientos exitosos y en camino por venir. En este contexto, uno de los anuncios más destacados de la Summer Game Fest fue Alien Isolation 2, la secuela del icónico juego que salió en 2014.

Durante el evento, pudimos ver un tráiler cinematográfico en pre alpha por lo que nos podemos imaginar que su desarrollo se encuentra en fase temprana. De todas maneras, estamos hablando del regreso de una entrega muy relevante por lo que no hay dudas que SEGA apostará fuerte por él.

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Alien Isolation 2 - SGF

Una de las esencias centrales que volvió a Alien Isolation en un emblema del survival horror es su ambientación, su dificultad y la inteligencia artificial del alien que nos persigue durante todo el juego. Sus mecánicas y jugabilidad siguen igual de vigentes en la actualidad siendo algo muy difícil de replicar por otros estudios.

Un aspecto interesante que todavía no conocemos es sobre su historia ya que la primera entrega nos puso en la piel de Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, quince años después de la desaparición de su madre marcando una conexión directa con el universo cinematográfico. Hasta ahora desconocemos si la nueva entrega tendrá una conexión directa o no pero será algo a confirmar.

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Alien Isolation 2 - SGF

Por todo esto, Alien Isolation 2 tiene una mochila muy pesada que llevar ya que las expectativas en cuanto a su narrativa como posibilidades técnicas y gráficas tras 12 años deben hacer la diferencia. Todavía desconocemos cuándo será su lanzamiento pero el título llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series.