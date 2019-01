– No sé si "dejar de lado" como algo determinante, pero los alimentos procesados o los ultraprocesados -snacks, galletitas- no se recomienda y es mejor elegir más el alimento natural. Los alimentos saludables son muy costosos, como por ejemplo el aceite de coco o las almendras para hacer leche de almendras. No vas a ser más saludable o no si tomás leche de almendras. Dentro de los naturales están los lácteos, las carnes, las frutas, las verduras porque hay que cuidarse en general, y cuidarse no significa no comer, sino que es tratar de cambiar hábitos y tener ideas de organización para crear una alimentación saludable.