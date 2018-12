En el caso puntual de las harinas, "no hay que suprimirlas si no priorizar el consumo de aquellas integrales sobre las blancas o refinadas, presentes en facturas, bizcochos, galletitas, etc, que además suelen ser ricas en sodio, grasas y azúcares". Es el nutricionista quien determina, mediante una anamnesis y evaluación nutricional cuáles son las porciones adecuadas para cada persona de acuerdo al requerimiento de cada individuo, su estilo de vida, edad y sexo.