Juegos gratis de Epic Games hasta el 14 de mayo: cuáles son y cómo tenerlos

Epic Games regala juegos gratis cada semana, que pueden reclamarse y conservarse para siempre. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Para descargarlos, solo es necesario crear una cuenta en la Epic Games Store, acceder a la tienda digital desde el cliente oficial o la web, localizar los títulos en la sección de juegos gratis y hacer clic en ‘Obtener’ para agregarlos a la biblioteca personal.

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Una vez reclamados, los juegos quedan disponibles de forma permanente para su descarga e instalación en cualquier momento.

La plataforma ofrece tanto títulos independientes como grandes producciones sin costo. (Epic Games)

De qué tratan los juegos gratis de Epic Games

Esta semana, Epic Games ofrece dos títulos gratuitos con propuestas muy distintas. Arranger: A Role-Puzzling Adventure es un juego de rol y puzles en el que acompañas a Jemma, una joven rebelde que abandona su pueblo en busca de identidad y libertad.

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A través de una mecánica innovadora de movimiento, donde cada acción de la protagonista altera el entorno, el jugador explora una red interconectada de desafíos y acertijos, centrados más en la historia y la exploración que en la gestión de inventario o progresión tradicional.

Por su parte, Trash Goblin es un juego de gestión relajado y atmosférico. El jugador debe descubrir, limpiar y reciclar objetos para venderlos en una tienda propia, sin presiones ni riesgos, atendiendo a clientes peculiares y mejorando el local con las ganancias.

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Trash Goblin es un juego de gestión relajado en el que los usuarios limpian y reciclan objetos para vender en su tienda. (Epic Games)

La experiencia se enfoca en el disfrute tranquilo y la personalización, permitiendo expandir el espacio y adquirir herramientas sin limitaciones de tiempo ni exigencias competitivas. Ambos juegos pueden reclamarse gratis hasta el 14 de mayo en la Epic Games Store.

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games

Otros juegos gratis que puedes encontrar en Epic Games sin preocuparte por el tiempo son:

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Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

Epic Games regala juegos gratis todas las semanas, disponibles para su descarga permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Un jugador concentrado usa una configuración de PC con doble monitor, mostrando el juego Fortnite y la interfaz de Epic Games Store, bajo la atenta mirada del logo de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

ARIE: Moonprayer Demo

Backrooms: Lost Signal Demo

SKYBLITZ Demo

Astro Burn Demo

Netherak Demons

Three Kingdoms Defense

Sunderfolk

Reconstruction of the church in Olszowka

PMR: Ford Falcon V8 2013

Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)

TOMAK: Save the Earth Regeneration

Gilded Gloom

Kernel Hearts Demo

La tienda digital destaca por combinar lanzamientos independientes con títulos de grandes estudios sin costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene

Steam to Teach Physics 101

Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta

Clone Drone in the Danger Zone

Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo

Decentraland

Spellfarers

REMATCH - Nova Prime Outfit

HORDEKILL

En qué otros lugares puedo encontrar juegos gratis

Además de Epic Games, existen varias plataformas digitales donde es posible encontrar juegos gratuitos para PC de forma legal. Steam Store ofrece títulos gratis cada semana, que los usuarios pueden reclamar y conservar para siempre.

En Steam, los usuarios pueden agregar a su biblioteca más de 100 juegos gratuitos de distintos géneros de forma sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GOG.com también publica promociones periódicas de juegos sin costo y tiene una sección dedicada a títulos gratuitos, muchos de ellos sin DRM.

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Por otro lado, itch.io destaca por su amplio catálogo de juegos indies gratuitos, permitiendo descubrir propuestas experimentales y creativas de pequeños desarrolladores.

Otras opciones incluyen la Microsoft Store, que dispone de juegos casuales y multijugador accesibles desde Windows, y plataformas como Ubisoft Connect o Origin, que ocasionalmente regalan títulos completos durante campañas promocionales.

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Además, servicios como Prime Gaming ofrecen juegos gratis mensualmente a sus suscriptores.