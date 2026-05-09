Juegos gratis de Epic Games hasta el 14 de mayo: cuáles son y cómo tenerlos

Para descargarlos, solo es necesario crear una cuenta en la Epic Games Store, acceder a la tienda digital desde el cliente oficial o la web, localizar los títulos en la sección de juegos gratis y hacer clic en ‘Obtener’ para agregarlos a la biblioteca personal.
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Una vez reclamados, los juegos quedan disponibles de forma permanente para su descarga e instalación en cualquier momento.
De qué tratan los juegos gratis de Epic Games
Esta semana, Epic Games ofrece dos títulos gratuitos con propuestas muy distintas. Arranger: A Role-Puzzling Adventure es un juego de rol y puzles en el que acompañas a Jemma, una joven rebelde que abandona su pueblo en busca de identidad y libertad.
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A través de una mecánica innovadora de movimiento, donde cada acción de la protagonista altera el entorno, el jugador explora una red interconectada de desafíos y acertijos, centrados más en la historia y la exploración que en la gestión de inventario o progresión tradicional.
Por su parte, Trash Goblin es un juego de gestión relajado y atmosférico. El jugador debe descubrir, limpiar y reciclar objetos para venderlos en una tienda propia, sin presiones ni riesgos, atendiendo a clientes peculiares y mejorando el local con las ganancias.
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La experiencia se enfoca en el disfrute tranquilo y la personalización, permitiendo expandir el espacio y adquirir herramientas sin limitaciones de tiempo ni exigencias competitivas. Ambos juegos pueden reclamarse gratis hasta el 14 de mayo en la Epic Games Store.
Qué otros juegos gratis hay en Epic Games
Otros juegos gratis que puedes encontrar en Epic Games sin preocuparte por el tiempo son:
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- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
- ARIE: Moonprayer Demo
- Backrooms: Lost Signal Demo
- SKYBLITZ Demo
- Astro Burn Demo
- Netherak Demons
- Three Kingdoms Defense
- Sunderfolk
- Reconstruction of the church in Olszowka
- PMR: Ford Falcon V8 2013
- Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
- TOMAK: Save the Earth Regeneration
- Gilded Gloom
- Kernel Hearts Demo
- AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene
- Steam to Teach Physics 101
- Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta
- Clone Drone in the Danger Zone
- Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo
- Decentraland
- Spellfarers
- REMATCH - Nova Prime Outfit
- HORDEKILL
En qué otros lugares puedo encontrar juegos gratis
Además de Epic Games, existen varias plataformas digitales donde es posible encontrar juegos gratuitos para PC de forma legal. Steam Store ofrece títulos gratis cada semana, que los usuarios pueden reclamar y conservar para siempre.
GOG.com también publica promociones periódicas de juegos sin costo y tiene una sección dedicada a títulos gratuitos, muchos de ellos sin DRM.
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Por otro lado, itch.io destaca por su amplio catálogo de juegos indies gratuitos, permitiendo descubrir propuestas experimentales y creativas de pequeños desarrolladores.
Otras opciones incluyen la Microsoft Store, que dispone de juegos casuales y multijugador accesibles desde Windows, y plataformas como Ubisoft Connect o Origin, que ocasionalmente regalan títulos completos durante campañas promocionales.
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Además, servicios como Prime Gaming ofrecen juegos gratis mensualmente a sus suscriptores.
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