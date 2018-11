No se soluciona sólo mejorando las condiciones de trabajo de los empleados. "No podemos vivir en permanente estado de alerta. Hay muchos profesionales que están todo el día, durante todo el año, con altísimos niveles de estrés, que se enfrentan a los problemas del día a día desde la excitación. Es esto lo que provoca graves problemas de salud y no me refiero sólo a infartos. Estamos estudiando la relación que hay entre el distrés y el cáncer, incluso de enfermedades como el ELA, el alzhéimer, el Parkinson o la demencia. Estamos seguros de que el estrés continuado las desencadena", explica Vidal.