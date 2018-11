En la consulta, también se escuchan frases como "hay mujeres que se embarazan a los 45", "llevo una vida saludable, no voy a tener dificultades", o "si ya tuve un hijo, podré tener otro". Para Lancuba, en estas afirmaciones hay algo de mito, también algo de verdad: "Llevar una vida saludable siempre es importante, pero no garantiza que no vaya a haber dificultades. El tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad inciden negativamente tanto en la expectativa de vida como en la fertilidad, alterando mecanismos ovulatorios, implantatorios y de la calidad de los óvulos y de los espermatozoides".