Economía

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 3

El esquema reparte las acreditaciones por prestación y contempla el feriado del 15, que mueve algunas jornadas a días hábiles posteriores dentro del cronograma oficial

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ANSES fijó para junio de 2026 un calendario de pagos según la terminación del DNI e incluyó movilidad previsional, bono extraordinario y medio aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos de junio de 2026 para los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, con fechas diferenciadas según el tipo de prestación y montos que incorporan la actualización por movilidad previsional, el bono extraordinario y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El organismo distribuye los pagos a lo largo del mes según el último dígito del DNI de cada titular, un esquema que permite escalonar las acreditaciones y evitar la concentración de operaciones bancarias en una sola jornada. Este sistema aplica a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo y otras prestaciones sociales bajo la órbita de ANSES. Cada beneficiario cobra en la fecha asignada a su terminación de documento, independientemente del banco o entidad en la que perciba sus haberes.

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Junio de 2026 presenta particularidades frente a otros meses del año. El cronograma incorpora el feriado nacional del 15 de junio, lo que desplaza algunas fechas de cobro hacia días hábiles posteriores. A eso se suma el pago del medio aguinaldo, que se acredita junto con el haber mensual en la misma fecha de cobro, y los aumentos por movilidad previsional que rigen desde el 1° de junio. El resultado es que el ingreso total de este mes es el más alto del semestre para los titulares de prestaciones mínimas. A continuación, se detallan las fechas y los montos de cada prestación.

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El cronograma de ANSES de junio de 2026 incorpora el feriado del 15 de junio, la movilidad previsional, el bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo (ANCCOM)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que no superen el mínimo y DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 11 de junio. El haber bruto actualizado es de $403.318, al que se suma un bono extraordinario de $70.000. El haber bruto actualizado es de $403.318, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, con lo que el total mensual alcanza $473.318. Con el medio aguinaldo de $201.659 que se abona en junio, el monto a percibir este mes asciende a$674.977.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para los titulares de jubilaciones o pensiones cuyos haberes estén por encima del mínimo y tengan DNI terminado en 3, la fecha de cobro es el miércoles 24 de junio. El haber máximo asciende a $2.713.948 brutos. El bono extraordinario se abona de forma proporcional solo hasta cubrir el piso del haber mínimo más el bono; quienes superen ese umbral no lo perciben en su totalidad. El medio aguinaldo se acredita en la misma fecha y su monto varía según el haber de cada beneficiario.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez, vejez y madres de siete hijos— con DNI terminado en 3 cobrarán el martes 9 de junio. El monto de estas prestaciones no es único y varía según la categoría de cada beneficiario. En esa misma fecha cobra también la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber es de$322.654,39. Con el bono extraordinario de $70.000, el total llega a $392.654,39."

anses y jubilados
Las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo con DNI terminado en 3 se pagan el 24 de junio y el aguinaldo se acredita en la misma fecha

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 cobrarán ambas prestaciones el jueves 11 de junio. El monto actualizado de la AUH es de $144.562, de los cuales los titulares perciben $115.650 en forma mensual, ya que el 20% restante se retiene y se acredita una vez al año contra la presentación de la libreta sanitaria. Para la AUH por discapacidad, el monto asciende a $472.095. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto varía según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 11 de junio. El monto vigente de esta prestación es de $144.984.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 11 de junio. El monto para el primer rango de ingresos es de $72.474. La Asignación por Maternidad comparte el mismo monto y, a diferencia, no se distribuye por terminación de DNI: se acredita para todas las terminaciones entre el 10 de junio y el 8 de julio.

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La AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 se cobran el 11 de junio, con una AUH actualizada de $144.562 y un pago efectivo de $115.650

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— tampoco se rigen por la terminación del DNI. Se abonan para todos los beneficiarios entre el 10 de junio y el 14 de julio. Los montos vigentes son:

  • Nacimiento: $84.508
  • Adopción: $505.265
  • Matrimonio: $84.508 por cada cónyuge

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de junio y el 14 de julio. Los montos varían según el número de hijos a cargo:

  • Un hijo: $72.250
  • Dos hijos: $113.299
  • Tres hijos o más: $149.425

Prestación por Desempleo

Los trabajadores con Prestación por Desempleo y DNI terminado en 3 cobrarán el 24 de junio. El monto mínimo de la prestación tras la actualización de junio es de $181.500, mientras que el tope máximo general asciende a $363.000. El valor exacto que recibe cada beneficiario se determina de forma individual, a partir de los aportes acumulados y los mejores salarios registrados durante su relación laboral.

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