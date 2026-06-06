La reina Letizia deslumbra con su ‘privilegio blanco’ al dar la bienvenida a España al papa León XIV: elige un vestido de encaje blanco sin mantilla

La reina Letizia deslumbra con su ‘privilegio blanco’ al dar la bienvenida a España al papa León XIV (Reuters)

El papa León XIV inicia este sábado su visita a España con una recepción oficial de los reyes en Madrid, un viaje que se prolongará hasta el 12 de junio y que incluirá actos institucionales, ceremonias militares y varias apariciones litúrgicas junto a la familia real en la capital, Barcelona y Tenerife. A su llegada, decenas de autoridades lo esperaban, entre ellas la reina Letizia, que como de costumbre ha aprovechado su privilegio blanco, en compañía de Felipe VI.

El pontífice ha llegado a las 10:30 a España, justo en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde lo recibían también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una hora después, a las 11:30, entrará en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, donde se desarrollará la ceremonia de bienvenida y donde intervendrán alrededor de 250 invitados en el acto posterior de discursos.

PUBLICIDAD

A pie de coche, el papa volverá a ser recibido por los reyes Felipe y Letizia, mientras que, ya en la tribuna de honor, conocerá a la princesa Leonor y la infanta Sofía, unas de las grandes protagonistas del acto por estrenarse en un evento de estas características. La Batería Real efectuará la tradicional salva de 21 cañonazos, la máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, mientras suenan los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y del Reino de España.

El rey Felipe y la reina Letizia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al papa León XIV (Vatican News)

El look blanco de la reina Letizia para recibir al papa

El rey Felipe VI y la reina Letizia han llegado al aeropuerto madrileño en torno a las 10:20 horas para estar presentes una vez el papa pisase por primera vez suelo español. La monarca ha hecho uso de su sonado privilegio blanco con un vestido de encaje deslumbrante con motivos florares. Lo ha conjuntado con un cinturón de hebilla ancha que afianzaba su silueta.

PUBLICIDAD

La reina Letizia deslumbra con su ‘privilegio blanco’ al dar la bienvenida al papa León XIV (Vatican News)

Por otro lado, en esta ocasión la reina Letizia ha decidido no utilizar mantilla, también muy típica en los estilismos protocolarios ante el papa. Durante la semana, doña Letizia seguirá acompañando el paso de León XIV por España en otros actos tanto en Madrid como Barcelona, por lo que todavía está a tiempo de incluir la mantilla en otro de sus looks protocolarios.

La reina Letizia deslumbra con su ‘privilegio blanco’ al dar la bienvenida al papa León XIV (Vatican News)

¿Por qué la reina Letizia va de blanco ante el papa?

La reina Letizia viste de blanco ante el papa y cuando va al Vaticano por el llamado privilegio del blanco, una norma de protocolo que permite a determinadas mujeres de monarquías católicas llevar ese color en actos ante el pontífice, mientras la mayoría de invitadas viste de negro. Esa consideración alcanza hoy a un grupo reducido: además de Letizia, incluye a la reina Sofía, las reinas Matilde y Paola de Bélgica, María Teresa y la gran duquesa Stéphanie de Luxemburgo, y la princesa Charlene de Mónaco.

PUBLICIDAD

La reina Letizia deslumbra con su ‘privilegio blanco’ al dar la bienvenida al papa León XIV (Vatican News)

Letizia ya se mostró de blanco en la misa de inicio del pontificado de León XIV en mayo del año pasado, y también en junio de 2014, cuando, poco después de convertirse en reina, asistió a un acto con el papa Francisco con vestido y chaqueta a juego con la sotana. En aquella ocasión también prescindió de peineta y mantilla. Eso sí, el privilegio no se aplica en todas las circunstancias: en funerales se viste de negro, como ocurrió en la despedida del papa Francisco el 26 de abril de 2025. También llevó negro en su encuentro con el papa Juan Pablo II el 28 de junio de 2004, tras su boda con don Felipe, porque todavía no era reina.

La reina Letizia derrocha cercanía ante los niños

El rey Felipe y la reina Letizia reciben al papa León XIV en España (Vatican News)

Una vez el papa León XIV ha saludado a todas y cada una de las autoridades, los reyes Felipe y Letizia lo han seguido de cerca. Además, en el aeropuerto también les esperaban un grupo de 25 niños de entre 3 y 12 años, algunos con discapacidad física o mental, acompañados por sus padres y profesores y elegidos específicamente por la Conferencia Episcopal.

PUBLICIDAD

La reina Letizia derrocha cercanía ante los niños que esperaban al papa León XIV (Vatican News)

El grupo ha regalado al papa una virgen, pero el protagonismo no ha tardado en tomarlo la reina Letizia, que ha derrochado su cercanía habitual fundiéndose en abrazos y regalando sonrisas a los pequeños. Mientras el pontífice continuaba su camino, doña Letizia se paraba todo lo que podía para dedicar su tiempo a los menores que estaban allí esperando conocer a la máxima autoridad católica.