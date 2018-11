Sobre si es correcto hablar de "comer fuera de hora" y si hay horarios para tener hambre, Romano señaló que "distribuyendo bien el desayuno y la merienda no hace falta agregar más nada". "Haciendo esas comidas completas se llega perfecto al almuerzo y la cena; comer fuera de hora podría ser almorzar a las tres de la tarde, pero yo prefiero que almuercen tarde antes de que no almuercen y picoteen todo el día", argumentó la especialista, para quien "el picoteo no se registra y de esa manera se consumen muchas más calorías y seguramente de peor calidad".