Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 6 de la Copa Conmebol Libertadores entre Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín.
El equipo colombiano tiene siete puntos, mientras que los argentinos suman seis puntos, por lo que el ganador clasificará a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.
El partido, que se jugará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, está programado para las 7:30 p. m. A continuación podrá seguir todas las incidencias.
11:42 hsHoy
Ficha del partido
- Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - Fecha 6 del grupo A de la Copa Conmebol Libertadores 2026
- Lugar: estadio UNO Jorge Luis Hirschi - La Plata, Argentina
- Fecha y hora: martes 26 de mayo - 7:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney +.