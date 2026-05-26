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Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El equipo antioqueño avanzará a los octavos de final del torneo continental si gana o empata como visitante en el estadio UNO. Una derrota, en cambio, lo dejará en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana

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Medellín vs. Estudiantes
Estudiantes logró un punto ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la Copa Libertadores - crédito Estudiantes LP

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 6 de la Copa Conmebol Libertadores entre Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín.

El equipo colombiano tiene siete puntos, mientras que los argentinos suman seis puntos, por lo que el ganador clasificará a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

El partido, que se jugará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, está programado para las 7:30 p. m. A continuación podrá seguir todas las incidencias.

11:42 hsHoy

Ficha del partido

  • Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - Fecha 6 del grupo A de la Copa Conmebol Libertadores 2026
  • Lugar: estadio UNO Jorge Luis Hirschi - La Plata, Argentina
  • Fecha y hora: martes 26 de mayo - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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