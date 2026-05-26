Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes logró un punto ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la Copa Libertadores - crédito Estudiantes LP

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 6 de la Copa Conmebol Libertadores entre Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín.

El equipo colombiano tiene siete puntos, mientras que los argentinos suman seis puntos, por lo que el ganador clasificará a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

El partido, que se jugará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, está programado para las 7:30 p. m. A continuación podrá seguir todas las incidencias.