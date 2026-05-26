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Epic Games presenta Unreal Engine 6 y anuncia ‘nueva era’ para Rocket League

Epic Games presentó en París la primera demostración de Rocket League funcionando en Unreal Engine 6

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RLCS 2026 es la decimoquinta temporada de la Rocket League Championship Series. La temporada finaliza con el Campeonato Mundial, que reúne a los equipos con mejor desempeño en estos eventos y a los ganadores de las clasificatorias de última oportunidad.

Epic Games ha marcado un cambio relevante en el desarrollo de videojuegos con el anuncio de Unreal Engine 6, presentado oficialmente durante el campeonato Rocket League Paris Major 2026. La empresa estadounidense mostró por primera vez imágenes en tiempo real de Rocket League funcionando con este nuevo motor gráfico, anticipando un avance tecnológico que podría influir en el futuro de los videojuegos deportivos y de conducción. Este anuncio llega en un momento en que la antigüedad tecnológica tanto del juego como del Unreal Engine 3, que sigue siendo la base de Rocket League, empezaba a ser considerada un obstáculo para la innovación y el rendimiento en plataformas actuales.

Despedida a Unreal Engine 3: historia de una transición largamente esperada

Desde su lanzamiento en 2015, Rocket League ha funcionado con Unreal Engine 3, un motor gráfico con más de veinte años de historia. El juego, creado originalmente por el estudio Psyonix, vivió una etapa de renovación tras ser adquirido en 2019 por Epic Games, empresa reconocida tanto por su liderazgo tecnológico como por su popular título Fortnite. En 2020, Rocket League cambió su modelo de negocio a free-to-play, lo que incrementó sustancialmente su base de jugadores y consolidó su estatus en la escena competitiva.

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Sin embargo, las limitaciones técnicas del motor tradicional eran cada vez más evidentes para jugadores y desarrolladores: había restricciones en efectos visuales, en la física de los vehículos y en la compatibilidad con hardware moderno. Con el paso del tiempo y a medida que Epic Games actualizaba otros elementos de su ecosistema, la comunidad pedía una mejora considerable para un título que ya se consideraba un clásico.

Llegada de Unreal Engine 6: expectativas y retos tecnológicos para el futuro del videojuego

El anuncio de Unreal Engine 6 marca, según Epic Games, el inicio de una nueva era tanto para Rocket League como para la industria de los videojuegos en general. Aunque durante el evento solo se presentó un adelanto de un minuto, ese breve metraje bastó para captar la atención de la comunidad y de la industria por igual respecto al potencial del nuevo motor. El avance, generado en tiempo real con Unreal Engine 6, mostró un claro salto visual y sentó las bases para lo que Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, definió previamente como la consolidación de las herramientas de desarrollo Unreal Engine y Unreal Editor for Fortnite. Esta integración permitirá a los desarrolladores pasar de editar contenido para Fortnite a crear juegos completos usando la misma tecnología, agilizando tareas y ampliando las posibilidades de creatividad.

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Todavía no se han revelado detalles técnicos específicos sobre las funciones nuevas de Unreal Engine 6. No obstante, el historial de la compañía sugiere que el motor estará listo para sacar el máximo provecho de la próxima generación de consolas, cuyo lanzamiento por parte de Xbox y posiblemente PlayStation está previsto tentativamente para 2027. Epic Games deberá enfrentarse al reto de evitar problemas como el stuttering y las caídas de rendimiento que experimentaron algunos juegos desarrollados con Unreal Engine 5 cuando estos exigían al máximo el motor. Por este motivo, la comunidad observa con atención los avances en cuanto a optimización y desempeño en diversas plataformas.

Rocket League

Impacto en la comunidad y consecuencias para los jugadores habituales

El paso de Rocket League a Unreal Engine 6 genera preguntas y expectativas entre los millones de jugadores en todo el mundo. Para quienes han dedicado años al juego, la actualización promete renovar la experiencia visual y mejorar tanto la física como la compatibilidad con equipos modernos. El cambio de motor podría abrir la puerta a innovaciones en modos de juego, opciones de personalización más completas o una integración mejorada con creadores de contenido externos al estudio.

Sin embargo, este tipo de avances también genera inquietudes entre quienes cuentan con sistemas más antiguos, pues actualizar a un motor gráfico de última generación suele implicar mayores requisitos de hardware. Además, la experiencia previa con Unreal Engine 5, donde algunos juegos presentaron inconvenientes de rendimiento, mantiene la duda respecto a la estabilidad y optimización de la próxima versión de Rocket League cuando sea lanzada.

Epic Games, hasta este momento, no ha explicado cómo hará frente a la transición para cubrir las necesidades tanto de los usuarios veteranos como de los nuevos, ni ha anunciado una fecha precisa para el lanzamiento definitivo de la versión renovada de Rocket League.

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