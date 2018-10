Para el especialista, es fundamental, cuando se habla de inclusión, hablar desde todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida, desde la escuela a lo laboral: "Si bien en Argentina no tenemos cifras oficiales, en un trabajo que desarrollamos junto a los doctores Arberas, Lazzatti y Ruggieri Victoria -con el auspicio y colaboración de la Asociación Asperger Argentina, en base a una encuesta online que respondieron espontáneamente 102 personas mayores de 18 años con Síndrome de Asperger-, descubrimos que el 54% no tenía un trabajo remunerado, el 55% no tenía grupo de pertenencia y el 55% vivía con sus padres", y agregó que "el 97% había sufrido discriminación, por eso es importante entender que la inclusión no es solamente una palabra".