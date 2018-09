"La palabra 'trastorno' parece negativa, hay que salir un poco, ver las diferentes realidades, y empezar a verlo como una neurodiversidad, como una manera de ser, esto no quiere decir que la gente no necesite un apoyo y contención, sólo digo que hay algunas personas con esas características que están bien en su vida y que es muy fuerte decirles que tienen un trastorno; es una condición, una manera de procesar y de percibir las cosas, no por hacerlo de distinta manera se tiene un trastorno", enfatizó la especialista.