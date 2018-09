Alrededor de 10% de los pacientes entrevistados no estaba en tratamiento antirretroviral. El 72,3% declaró haber tenido relaciones no protegidas, y el 35% reportó relaciones no protegidas con parejas que no tenían el VIH. Este tipo de relaciones de alto riesgo se observó tres veces más frecuentemente en el último año en pacientes que utilizaban chemsex. El 60% de los usuarios de chemsex y el 79% de los usuarios de slamsex habían tenido una infección bacteriana por transmisión sexual bacteriana en el último año. La hepatitis C se observó en 9% de los casos, con mayor frecuencia en usuarios de chemsex (21.9% contra 3.57%)