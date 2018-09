View this post on Instagram

🐎PASATE POR EL ESPACIO DE DESTREZAS GUACHESCAS!🐎Te esperamos en el Campeonsto Federal del Asado con la mejor carne hasta las 18h en Mataderos en Av. De los Corrales y Lisandro de la Torre. 🇦🇷🎉 ¡Venite! #CFAMataderos #BACapitalGastronómica