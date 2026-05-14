Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo

Mozo confesó haber sentido depresión después de aquella final. REUTERS/Eloisa Sanchez

La derrota de Alan Mozo con Chivas ante Tigres en la final del Clausura 2023 de la Liga MX marcó al futbolista, quien reconoció haber entrado en depresión tras dejar escapar el que pudo ser el título número 13 del club tapatío.

El ahora lateral derecho de Pachuca, detalló este episodio por primera vez durante una entrevista para el pódcast deportivo El RePortero del exfutbolista Yosgart Gutiérrez, en la que calificó ese golpe como el más difícil de procesar desde que inició su carrera.

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Mozo describe el golpe emocional: “Entré en depresión”

El partido de vuelta jugado en el Estadio Akron marcó a Mozo y a la plantilla rojiblanca.

En ese encuentro, Chivas tomó ventaja de 2-0 con un gol de Víctor Guzmán, lo que alimentó la esperanza de conquistar un trofeo esperado durante años.

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Mozo explicó que el ambiente era de euforia e ilusión, ya que el estadio estaba lleno 3 horas antes del silbatazo inicial.

Una reacción inesperada de Tigres cambió el curso del encuentro y terminó con el marcador 3-2 en favor de los visitantes, arrebatando así el campeonato a Chivas.

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Mozo describió el silencio que invadió las gradas tras el tercer gol de Tigres en tiempos extra. Para él, ese ambiente fue difícil de asimilar.

“Entré en depresión, neta. ¿Qué es esto que estoy sintiendo después de perder?”, confesó.

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Mozo es uno de los más queridos por la afición de Chivas. (Foto: Cuartoscuro)

El exdefensor de Chivas reconoció que esa derrota lo obligó a enfrentar sentimientos desconocidos y lo llevó a cuestionarse aspectos más allá de lo deportivo.

Detalló que durante el torneo el grupo había mostrado un rendimiento sobresaliente y que, tras sacar el empate en la ida jugada en el Volcán, la posibilidad del campeonato era real.

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Chivas, un capítulo que aún mantiene la herida abierta

Mozo subrayó que su paso por Guadalajara fue distinto a cualquier otro equipo.

Añadió que la influencia social y emocional del club se percibe en todo México, incluso en partidos amistosos en Estados Unidos, donde suelen llenar estadios como el Rose Bowl.

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Aunque su expectativa era salir del equipo como campeón, Mozo recalcó que no quedó dolido por la forma en que terminó el ciclo, y remarcó el agradecimiento que siente por el club y las personas con quienes coincidió en esa etapa.

“No estoy dolido, sino al contrario, estoy agradecidísimo por todo lo que viví en Chivas, por todas las personas con las que me crucé. Chivas tiene un pedazo de mi corazón muy cabrón y siempre lo va a tener”, declaró el futbolista.

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Las Chivas no han regresado a una final desde entonces. (Foto: Cuartoscuro)

Mozo recordó que ese objetivo quedó como una cuenta pendiente, pero aclaró que la forma en que experimentó el futbol en Guadalajara no tiene comparación.

También relató que adaptarse a la vida y exigencia deportiva en la ciudad de Guadalajara es un reto para cualquier jugador, aunque enfatizó que las condiciones externas “no son un pretexto para no rendir”.

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“Un jugador en Chivas sabe manejar eso, el jugar de local, de visita, el peso de la playera. Es parte de estar en un equipo tan grande como lo es Chivas. Cuesta, es difícil, pero no creo que sea un pretexto para no rendir”, concluyó.