México Deportes

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo

El defensor reveló la presión que vivió en Guadalajara y el peso que conlleva jugar con los rojiblancos

Guardar
Google icon
Mozo confesó haber sentido depresión después de aquella final. REUTERS/Eloisa Sanchez
Mozo confesó haber sentido depresión después de aquella final. REUTERS/Eloisa Sanchez

La derrota de Alan Mozo con Chivas ante Tigres en la final del Clausura 2023 de la Liga MX marcó al futbolista, quien reconoció haber entrado en depresión tras dejar escapar el que pudo ser el título número 13 del club tapatío.

El ahora lateral derecho de Pachuca, detalló este episodio por primera vez durante una entrevista para el pódcast deportivo El RePortero del exfutbolista Yosgart Gutiérrez, en la que calificó ese golpe como el más difícil de procesar desde que inició su carrera.

PUBLICIDAD

Mozo describe el golpe emocional: “Entré en depresión”

El partido de vuelta jugado en el Estadio Akron marcó a Mozo y a la plantilla rojiblanca.

En ese encuentro, Chivas tomó ventaja de 2-0 con un gol de Víctor Guzmán, lo que alimentó la esperanza de conquistar un trofeo esperado durante años.

PUBLICIDAD

Mozo explicó que el ambiente era de euforia e ilusión, ya que el estadio estaba lleno 3 horas antes del silbatazo inicial.

Una reacción inesperada de Tigres cambió el curso del encuentro y terminó con el marcador 3-2 en favor de los visitantes, arrebatando así el campeonato a Chivas.

Mozo describió el silencio que invadió las gradas tras el tercer gol de Tigres en tiempos extra. Para él, ese ambiente fue difícil de asimilar.

“Entré en depresión, neta. ¿Qué es esto que estoy sintiendo después de perder?”, confesó.

Jornada intensa de futbol en la Liga MX
Mozo es uno de los más queridos por la afición de Chivas. (Foto: Cuartoscuro)

El exdefensor de Chivas reconoció que esa derrota lo obligó a enfrentar sentimientos desconocidos y lo llevó a cuestionarse aspectos más allá de lo deportivo.

Detalló que durante el torneo el grupo había mostrado un rendimiento sobresaliente y que, tras sacar el empate en la ida jugada en el Volcán, la posibilidad del campeonato era real.

Chivas, un capítulo que aún mantiene la herida abierta

Mozo subrayó que su paso por Guadalajara fue distinto a cualquier otro equipo.

Añadió que la influencia social y emocional del club se percibe en todo México, incluso en partidos amistosos en Estados Unidos, donde suelen llenar estadios como el Rose Bowl.

Aunque su expectativa era salir del equipo como campeón, Mozo recalcó que no quedó dolido por la forma en que terminó el ciclo, y remarcó el agradecimiento que siente por el club y las personas con quienes coincidió en esa etapa.

“No estoy dolido, sino al contrario, estoy agradecidísimo por todo lo que viví en Chivas, por todas las personas con las que me crucé. Chivas tiene un pedazo de mi corazón muy cabrón y siempre lo va a tener”, declaró el futbolista.

Jornada intensa de futbol en la Liga MX
Las Chivas no han regresado a una final desde entonces. (Foto: Cuartoscuro)

Mozo recordó que ese objetivo quedó como una cuenta pendiente, pero aclaró que la forma en que experimentó el futbol en Guadalajara no tiene comparación.

También relató que adaptarse a la vida y exigencia deportiva en la ciudad de Guadalajara es un reto para cualquier jugador, aunque enfatizó que las condiciones externas “no son un pretexto para no rendir”.

“Un jugador en Chivas sabe manejar eso, el jugar de local, de visita, el peso de la playera. Es parte de estar en un equipo tan grande como lo es Chivas. Cuesta, es difícil, pero no creo que sea un pretexto para no rendir”, concluyó.

Temas Relacionados

ChivasLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

El abogado de Asociación Mexicana de titulares de Palcos y Plateas del estadio explicó que los titulares conservarán sus privilegios para los juegos mundialistas

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA

El mítico Coloso de Santa Úrsula estrena nuevo nombre e imagen para convertirse en el único estadio del mundo en albergar tres inauguraciones de un Mundial

Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

El Gran Campeón Mexicano aseguró que nadie en México conocía al Monstruo Mexicano

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Camilo Vargas, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Willer Ditta y Christian Borja forman parte de la convocatoria

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

El primer capítulo de la Gran Final entre ambos equipos comenzará el día de hoy

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

“El Chapo dijo que lo mataría”: la declaración que reveló el origen del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

ENTRETENIMIENTO

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

DEPORTES

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera