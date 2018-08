—La verdad que se queja poco, yo algunas veces le digo: "De vez en cuando deberías decirme algo, no sé, que no te gusta o algo". Yo soy muy petarda y a él le da mucha rabia, porque él es muy caprichoso y se ilusiona con todo, entonces llegamos a una tienda, algo de decoración y alguien dice: "Ay mira Imanol, ¿te gusta esto?" "Sí, me encanta. Irene, ¿lo llevamos?" Y yo: "No, pero para qué, yo no quiero nada". Él quiere comprar todo y yo no quiero nada. "Para qué queremos eso, dónde lo vas a poner." "Ay, no sé, pero es precioso, ¿no te gusta?". "Sí, sí, me gusta pero no me lo quiero llevar." Y el vendedor: "Pero si te gusta pues venga y te lo rebajo". Él es el comprador perfecto. Él todo lo quiere y yo le digo que no. Incluso, no sé, me quiere regalar cosas: "Te voy a comprar…" "A mí no me compres nada, no quiero nada." Y entonces se enfada: "Que eres una antipática, no puede ser…" y me riñe mucho por eso. Pero luego no sé, no discutimos, es un hombre que no pelea, no discute, es bastante tranquilo.