—Sí, es una necesidad que tengo. A mí me encanta mi profesión y sentarme acá a hablar de esta película, pero me parece que sería como la mitad del vaso si yo no utilizara también ese espacio que se me da para hablar o para visibilizar ciertas situaciones de personas más vulnerables que yo. Vos me preguntabas a mí si yo había vivido determinadas situaciones, y la verdad que te mentiría si te dijera que sí, pero no por eso puedo dejar de reconocer que no es lo común y no es lo que sucede. Por eso he ido a las marchas de Ni Una Menos, y he participado activamente con la canción (por "La marea feminista"). A mí no me sucedió pero yo soy parte de esta sociedad.