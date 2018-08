-Muy bien, tuve a mi hija un poco más grande, a los 42. Cuando la tuve a Taina, y estaba en la clínica, el médico me dijo bueno Anamá, son las 10 am. Está todo OK, ya podés irte a tu casa… y eran las 17 y seguía ahí. No me iba, me daba miedo, volvió el médico a pedirme que desaloje la habitación. Me daba miedo: pasé noches enteras despierta mirándola respirar. La crié bastante bien, la llevé por todos lados, soy una madre presente. En el colegio le hacían bullying.