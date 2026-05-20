¿Por qué le dicen “Samuráis Azules” a la Selección de Japón? El origen del apodo rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Issei Kato)

La Selección de Japón volverá a participar en una Copa del Mundo durante el Mundial 2026, torneo que marcará su octava participación en la historia del certamen.

Además de consolidarse como una de las selecciones más constantes de Asia, el combinado japonés también es reconocido a nivel internacional por uno de los sobrenombres más populares del futbol: los “Samuráis Azules”.

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El apodo está relacionado directamente con el tradicional uniforme azul que ha acompañado al equipo durante gran parte de su historia y con una referencia cultural ligada a los antiguos samuráis japoneses.

El origen del apodo “Samuráis Azules” en la Selección de Japón

(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

De acuerdo con relatos históricos japoneses, los samuráis utilizaban con frecuencia un tono azul conocido como “kachi-iro”, color asociado con la buena fortuna y la victoria. La palabra “kachi” tiene una relación con conceptos como triunfo y valor, por lo que portar ese tono era considerado un símbolo de buen augurio.

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Con el paso del tiempo, el azul terminó convirtiéndose en la identidad principal de la Selección Japonesa, pese a que dicho color no aparece en la bandera nacional. A partir de esa conexión histórica y cultural surgió el sobrenombre de los “Samuráis Azules”, también conocido internacionalmente como “Samurai Blue”.

La tradicional indumentaria azul tuvo una de sus primeras apariciones importantes en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y desde entonces se mantuvo como uno de los sellos distintivos del equipo japonés en torneos internacionales.

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Los otros apodos de la Selección de Japón

(REUTERS/Issei Kato)

Además del nombre de “Samuráis Azules”, el combinado japonés también suele ser llamado “los nipones”, término derivado de Nipón o Nihon, formas en las que los habitantes del país se refieren a Japón.

Otro de los sobrenombres más utilizados es el de “Equipo del Sol Naciente”, referencia ligada directamente a la bandera japonesa y a la manera en que históricamente se identifica al país asiático.

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Aunque Japón también ha utilizado uniformes en tonos rojos y blancos en diferentes etapas, el azul continúa siendo el color más representativo del equipo nacional.

Japón ya tiene calendario para el Mundial 2026

(Photo by Philip FONG / AFP)

La selección japonesa iniciará su participación en el Mundial de 2026 el próximo 15 de junio frente a Países Bajos en el Dallas Stadium, en Estados Unidos.

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Posteriormente, el equipo viajará a México para medirse ante Túnez el 21 de junio en el Estadio Monterrey. Finalmente, cerrará la fase de grupos el 26 de junio nuevamente en Dallas frente a Suecia.

Japón buscará superar la fase de grupos y mantener el protagonismo que ha mostrado como una de las selecciones asiáticas más competitivas en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

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