Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Vista panorámica de Barcelona. REUTERS/Bruna Casas

Las empresas se mudan este año, pero menos que el pasado. 1.353 compañías trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma durante el primer trimestre de 2026 en España, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por Informa. La cifra supone un ligero descenso del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1.401 movimientos, lo que apunta a una leve estabilización tras varios años de alta movilidad empresarial.

Aunque el dato se sitúa por debajo de los niveles más recientes, el fenómeno sigue muy por encima de los registros previos a la última década. En comparación con el pico alcanzado tras el referéndum independentista de 2017, cuando se llegaron a superar los 6.000 traslados en 2018, el volumen actual es menor, pero continúa siendo elevado en términos históricos.

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El informe confirma que la movilidad empresarial en España entra en una fase de cierta contención tras años de elevada volatilidad. “2026 ha comenzado con un número de traslados ligeramente inferior al del año pasado, entrando en una fase de estabilización, aunque siguen siendo altos”, señala Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa.

La tasa de movilidad se sitúa en 1,02 traslados por cada mil empresas, una cifra que refleja que el fenómeno sigue siendo relevante en la estrategia de muchas compañías, especialmente aquellas que buscan optimizar su fiscalidad, mejorar su acceso a mercados o reubicar centros de decisión.

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Diferencias entre comunidades

El reparto territorial de estos movimientos muestra importantes diferencias entre comunidades autónomas, con algunas regiones consolidando su atractivo mientras otras pierden empresas de forma sistemática.

Madrid vuelve a situarse como la gran ganadora del mapa empresarial español. En el primer trimestre de 2026, la comunidad registró un saldo positivo de 33 empresas, con 435 llegadas frente a 402 salidas. Este resultado mejora de forma notable el dato del año anterior, cuando aún presentaba saldo negativo.

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Baleares (+25) y el País Vasco (+22) completan el podio de las regiones con mayor capacidad de atracción de empresas. También presentan saldo positivo comunidades como Aragón, Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, la Comunidad Valenciana y Melilla, lo que refleja un comportamiento más diversificado en la distribución empresarial.

El caso de Madrid destaca no solo por el volumen de llegadas, sino también por su papel como origen y destino principal de los movimientos internos del país. Aproximadamente el 23% de las empresas que llegan a la capital proceden de Cataluña, mientras que un 16% lo hacen desde Andalucía. En sentido contrario, las salidas madrileñas se dirigen principalmente a Cataluña (22%) y Andalucía (18%).

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Cataluña amplía su saldo negativo y lidera las pérdidas

En el lado opuesto, Cataluña vuelve a encabezar el ranking de comunidades con mayor saldo negativo, con 50 empresas menos en el primer trimestre de 2026. La cifra empeora respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el saldo negativo fue de 23 sociedades, consolidando así una tendencia descendente en la captación neta de empresas.

Murcia (-27) y Castilla-La Mancha (-24) también presentan retrocesos significativos. A ellas se suman Castilla y León, Navarra, Asturias, La Rioja, Ceuta y Extremadura, todas ellas con saldo negativo en el periodo analizado.

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El caso catalán es especialmente relevante no solo por el volumen, sino por su persistencia en el tiempo. Según los datos del informe, Cataluña ha sido una de las comunidades con peor comportamiento relativo en los últimos cinco años, registrando únicamente un trimestre con saldo positivo en ese periodo.

Movilidad empresarial y flujos entre regiones

El análisis de los flujos de entrada y salida revela patrones claros de concentración. Madrid, Cataluña y Andalucía concentran la mayor parte de los movimientos empresariales del país, actuando como polos principales de atracción y salida.

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En Andalucía, por ejemplo, se han registrado 144 entradas frente a 132 salidas. Más de la mitad de las empresas que abandonan la comunidad se dirigen a Madrid, mientras que un 16% se trasladan a Cataluña. En sentido inverso, la mitad de las nuevas llegadas proceden de la capital española.

Cataluña, por su parte, recibe 185 empresas y pierde 235. Casi la mitad de las llegadas proceden de Madrid, mientras que el principal destino de las salidas vuelve a ser la capital, seguida de Andalucía.

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Diferencias estructurales entre comunidades

El estudio también destaca la estabilidad de algunas regiones frente a la volatilidad de otras. Baleares es la comunidad que más trimestres consecutivos mantiene saldo positivo desde 2021, seguida de Madrid y Canarias. En el extremo contrario, Cataluña apenas ha logrado sumar empresas en uno de los últimos cinco años.

Estas diferencias reflejan dinámicas estructurales relacionadas con factores como la fiscalidad, la conectividad, el tamaño del mercado o el entorno regulatorio, que influyen directamente en la decisión de las empresas a la hora de trasladar su sede.

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El impacto económico de los traslados

Más allá del número de empresas, el análisis de las ventas asociadas a estos movimientos revela otro indicador clave. El País Vasco lidera el saldo positivo en términos de facturación, con 668 millones de euros, seguido de Cataluña con 287 millones.

Madrid, en cambio, registra una pérdida neta de 563 millones de euros, mientras que la Comunidad Valenciana resta 225 millones. Parte de este impacto se explica por el traslado de grandes compañías, como el caso de Patentes Talgo SLU desde Madrid al País Vasco.

En conjunto, las diez empresas de mayor facturación que cambiaron de domicilio en el primer trimestre de 2026 suman 1.566,4 millones de euros en ventas, lo que evidencia que los movimientos no solo afectan a pymes, sino también a grandes corporaciones con un peso significativo en la economía española.