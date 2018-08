"A mí me gustan mucho los rosados, tengo un Champenoise de Pinot Noir que es oscuro, porque es un 2014 y paré la maceración por gusto y no por aspecto", cuenta Pepe. Algo clave si se quiere elaborar espumosos rosados o tintos, para evitar que los taninos se potencien con el gas carbónico. Pepe Reginato advierte una curiosidad del mercado, ya que la mayoría de los espumosos que se elaboran con vinos de la misma añada no exhiben el año de cosecha en su etiqueta, aunque si en la contra. "Al no ser obligatorio los productores prefieren refugiarse en lo seguro y no arriesgarse a la falta de continuidad. En cuatro de los vinos Relator, la añada resulta clave para entender el mensaje que hay en cada botella", afirma.