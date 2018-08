"El fetiche tiene que ver con alcanzar el orgasmo únicamente con la ayuda de un objeto, y que en casos extremos genera mucha angustia y ansiedad porque afecta la vida social, amorosa y laboral de una persona, en tanto no logra excitarse si no es en presencia de ese objeto en particular", sostuvo en diálogo con Infobae Mariana Kersz, psicóloga especialista en terapia de parejas y sexóloga.