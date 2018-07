"Hay que tener en cuenta que los humamos también comemos para regular emociones. Una de las funciones de la comida es bajar el cortisol (la hormona del estrés). Entonces, nos hacemos una trampa, porque muchas veces comemos porque queremos bajar el cortisol, el estrés. Pero eso deja una huella en el cerebro. Si comemos para no sentir, para no pensar, para no decir, estamos medicándonos con comida y eso tiene muchas consecuencias", advirtió.