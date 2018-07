Para Luján, el Shibori es lúdico e imprevesible. "Hasta que no se abre o se suelta no sabe a ciencia cierta cuál será el resultado", sostiene. No hay una sola fórmula secreta para realizarlo; se puede plegar, doblar o retorcer según cada preferencia, explica la especialista. En esta oportunidad Cambariere compartió la subtécnica Kumo (da efectos de espiral de tela de araña):