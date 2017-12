Este niño me enseñó que nada es imposible, que por más adversidad que exista, siempre que uno tenga esperanza y ponga en acción la bondad y la empatía, las cosas se van a poder solucionar. Verlo sano y salvo luego de 90 días arriesgando todo para que Saun pudiera vivir fue el quiebre que me llevó a continuar salvando vidas en otros países. Me había transformado. Mis ojos de turista se habían convertido en ojos humanitarios que veían el sufrir y el pedido de ayuda de niños que se cruzaban en mi camino.