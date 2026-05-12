Las selecciones que nunca ganaron un Mundial: historia, finales perdidas e ilusión renovada en 2026

Croacia perdió la final ante Francia en Rusia 2018 (REUTERS/Darren Staples)

Inició la cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 y por primera vez el torneo de la FIFA se disputará con 48 selecciones, será del 11 de junio al 19 de julio que los equipos competirán en búsqueda de la gloria. En el contraste de historias de aquellos países ganadores y potencial favoritos para llevarse el trofeo, existen naciones que cada edición mundialista es una ilusión de ganar su primer Mundial.

Hasta la fecha, solo ocho selecciones han ganado la Copa Mundial de Futbol, las cuales son: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España. En Qatar 2022 el mundo vio consolidarse a Lionel Messi como campeón, lo que lo colocó en lo más alto de su carrera, pero otras figuras del balompié se han quedado con las ganas de alzar la copa.

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Todas las demás selecciones nacionales que han participado alguna vez en un Mundial, o que han intentado clasificarse, nunca han logrado el título. Naciones como Países Bajos, México, Croacia y Suecia han llegado a instancias decisivas, aunque el título se les ha escapado en distintas ediciones.

Los casos más dolorosos: finales perdidas y eliminaciones inesperadas

La selección neerlandesa suma tres subcampeonatos y una reputación como una de las mejores que nunca ha ganado el trofeo (AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON)

En la edición de 1974, Países Bajos alcanzó la final bajo el liderazgo de Johan Cruyff. El equipo repitió la hazaña en 1978 y 2010, pero en las tres ocasiones perdió el partido decisivo. Según el recuento de la FIFA, la selección neerlandesa suma tres subcampeonatos y una reputación como una de las mejores que nunca ha ganado el trofeo.

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México ha sido protagonista en 17 ediciones y ha llegado a cuartos de final en dos ocasiones, en 1970 y 1986, ambas como país anfitrión. El equipo mexicano es el que más partidos de fase de grupos ha jugado sin lograr avanzar a las instancias finales del torneo.

En 2018, Croacia sorprendió al llegar a la final en Rusia. El equipo dirigido por Zlatko Dalic eliminó a selecciones como Argentina e Inglaterra, pero perdió ante Francia en el último partido. El subcampeonato de Croacia se suma al tercer lugar logrado en 1998, año de su debut mundialista.

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En el Mundial México 70 fue la primera vez que el Tricolor jugó unos cuartos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suecia llegó a la final en 1958 como anfitrión y perdió ante Brasil, que ganó su primer título con Pelé como figura central. La selección sueca tiene además dos terceros lugares, obtenidos en 1950 y 1994, según los registros de la FIFA.

Otras selecciones como Hungría y Checoslovaquia también han sido subcampeonas en dos ocasiones cada una. Hungría perdió las finales de 1938 y 1954, mientras Checoslovaquia cayó en 1934 y 1962. Ambas selecciones dejaron de existir tras cambios políticos en Europa, pero sus registros se mantienen en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA.

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Portugal terminó en tercer lugar en 1966, impulsado por las actuaciones de Eusébio, y repitió semifinales en 2006. Bélgica obtuvo el tercer puesto en 2018, tras vencer a Inglaterra en el partido por el podio. La selección belga destaca por su generación dorada, que también llegó a semifinales en 1986.

En Asia y África, equipos como Corea del Sur y Marruecos han marcado hitos al llegar a semifinales en 2002 y 2022, respectivamente. Corea del Sur fue la primera selección asiática en alcanzar esa ronda, mientras Marruecos es la única africana que ha jugado semifinales, según el registro oficial de la FIFA.

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Cristiano Ronaldo con Portugal no ha ganado un Mundial (AP Photo/Armando Franca, Archivo)

En el continente americano, Chile logró el tercer lugar en 1962 como anfitrión. Estados Unidos llegó a semifinales en 1930 y alcanzó los cuartos de final en 2002. Canadá es otra de las naciones del continente americano que no han disputado ni ganado una final del Mundial.

Selecciones que jugarán el Mundial 2026 y que nunca han ganado

Para esta edición mundialista con 48 países, habrá equipos que ya están haciendo historia por clasificarse al campeonato, esta es la lista de países que estarán en el Mundial 2026 y que nunca han ganado el torneo de la FIFA:

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América

México

Estados Unidos

Canadá

Panamá

Curazao

Haití

Sudamérica

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Colombia

Ecuador

Paraguay

Europa

Países Bajos

Portugal

Croacia

Bélgica

Noruega

Austria

Suiza

Escocia

Polonia

Turquía

Dinamarca

Suecia

Bosnia y Herzegovina

África

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Marruecos

Túnez

Egipto

Ghana

Argelia

Senegal

Costa de Marfil

Cabo Verde

Sudáfrica

República Democrática del Congo

Asia y Oceanía

Japón

Corea del Sur

Irán

Australia

Arabia Saudita

Uzbekistán (debutante)

Jordania (debutante)

Qatar

Nueva Zelanda

Irak