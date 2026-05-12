Clima en CDMX y Edomex hoy martes 12 de mayo en vivo: activan alerta púrpura por lluvias en cuatro alcaldías

En pocas líneas:
Durante la noche del lunes 11 de mayo, una fuerte tormenta eléctrica provocó la caída de granizo y lluvia intensa sobre el poniente y el sur de la Ciudad de México, lo que llevó a la activación de la alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, desplegó el Operativo Tlaloque con participación de distintas dependencias para enfrentar las afectaciones.
CDMX activa alerta púrpura por lluvias en cuatro alcaldías y roja para Milpa Alta
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualiza a alerta púrpura por lluvias intensas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.
Se prevé lluvia mayor a 70 mm entre las 22:25 horas del 11 de mayo y la 01:00 del 12 de mayo de 2026.
Las autoridades piden resguardar documentos importantes, desconectar aparatos eléctricos y permanecer en un lugar seguro. Los reportes de emergencia se atienden en el 911 y al 55-5683-2222.
Las autoridades también actualizaron la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 11/05/2026 y madrugada del martes 12/05/2026 en la demarcación Milpa Alta.
Las lluvias intensas de este lunes 11 de mayo provocan inundaciones y encharcamientos severos en distintas zonas de Ciudad de México.