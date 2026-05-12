Clima en CDMX y Edomex hoy martes 12 de mayo en vivo: activan alerta púrpura por lluvias en cuatro alcaldías

Fuertes lluvias azotan el sur y poniente de la CDMX: estas son las zonas más afectadas Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la noche del lunes 11 de mayo, una fuerte tormenta eléctrica provocó la caída de granizo y lluvia intensa sobre el poniente y el sur de la Ciudad de México, lo que llevó a la activación de la alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, desplegó el Operativo Tlaloque con participación de distintas dependencias para enfrentar las afectaciones.