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Clima en CDMX y Edomex hoy martes 12 de mayo en vivo: activan alerta púrpura por lluvias en cuatro alcaldías

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

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En pocas líneas:

05:59 hsHoy

Fuertes lluvias azotan el sur y poniente de la CDMX: estas son las zonas más afectadas

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM
Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la noche del lunes 11 de mayo, una fuerte tormenta eléctrica provocó la caída de granizo y lluvia intensa sobre el poniente y el sur de la Ciudad de México, lo que llevó a la activación de la alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, desplegó el Operativo Tlaloque con participación de distintas dependencias para enfrentar las afectaciones.

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04:48 hsHoy

CDMX activa alerta púrpura por lluvias en cuatro alcaldías y roja para Milpa Alta

(X/@ClaraBrugadaM)
(X/@ClaraBrugadaM)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualiza a alerta púrpura por lluvias intensas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se prevé lluvia mayor a 70 mm entre las 22:25 horas del 11 de mayo y la 01:00 del 12 de mayo de 2026.

Las autoridades piden resguardar documentos importantes, desconectar aparatos eléctricos y permanecer en un lugar seguro. Los reportes de emergencia se atienden en el 911 y al 55-5683-2222.

Las autoridades también actualizaron la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 11/05/2026 y madrugada del martes 12/05/2026 en la demarcación Milpa Alta.

03:57 hsHoy

Fotos y videos de las inundaciones tras desborde de la presa Becerra y cierre de la carretera Picacho Ajusco

Diversos puntos de la CDMX se vieron afectados por la lluvia, como la colonia Héores de Padierna

(X/@uhhuizachito)
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Las lluvias intensas de este lunes 11 de mayo provocan inundaciones y encharcamientos severos en distintas zonas de Ciudad de México.

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