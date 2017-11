El 22 de noviembre​ de 6 a 9 de la mañana llega a la Argentina Daybreaker. Para un país en el que la noche y el "boliche" son parte del color, una fiesta a plena luz del día, con yoga, frutas, jugos y cereales quizás no atraiga desde un principio. Quizás hasta levantarse tan temprano parezca absurdo, porque si empieza a las 6 am, eso implica levantarse a las 4 o a las 5 am, dependiendo de qué tan lejos del evento viva la persona.