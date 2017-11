"Apenas me tomaron, a mis jóvenes 17 años, empecé a trabajar de camarero en lugares como Godoy y Plaza Serrano, pero un verano, yendo a hacer temporada a José Ignacio me encontré con que el bartender llegaba al lugar en 15 días y el puesto estaba vacante. No lo dudé. Hice toda esa temporada en Tutta y podría decir que me cambió la vida. Luego hice eventos con Los Olivera, pasé por Piegari, Victoria Brown, The Brick Hotel, Frank's, J.W.Bradley y hoy me desempeño como jefe de barra de Docks". Así resumió Rodrigo sus comienzos a Infobae.